دراسة: ماهو النظام الغذائي الذي يحمي النساء من مرض باركنسون

من الأمور الطبية المؤكدة دوت الخليج أن النظام الغذائي المتبع هو الأساس في تحديد الصحة العامة للجسم، وكلما كان النظام الغذائي أكثر صحية كلما كان الجسم أفضل ويصبح أكثر مقاومة للأمراض، وترتفع به مناعة الجسم، وفيما يخص النساء وخاصة مع التقدم في العمر، فإن الدراسة التالية توضح نوع النظام الغذائي المناسب لهن، وهو في التالي:

النظام الغذائي لصحة النساء:

توصلت دراسة بحثية بجامعة كولومبيا البريطانية أن التقيد الوثيق بالنظام الغذائي المعروف بحمية البحر الأبيض المتوسط أدى ​​إلى تأخير ظهور مرض باركنسون بنسبة تصل إلى 17.4 عامًا عند النساء و 8.4 سنوات عند الرجال.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، تشير دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة كولومبيا البريطانية إلى وجود علاقة قوية بين اتباع حمية البحر المتوسط والظهور اللاحق لمرض باركنسون، في حين أن الباحثين قد عرفوا منذ فترة طويلة التأثيرات الوقائية العصبية لنظام البحر المتوسط الغذائي لأمراض مثل مرض الزهايمر والخرف، وإن هذه الدراسة دوت الخليج الأولى التي تشير إلى وجود صلة بين هذا النظام الغذائي وصحة الدماغ لمرض باركنسون.

مرض باركنسون:

قالت الدكتورة سيلك أبيل كريسويل من مركز أبحاث باركنسون وقسم علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة كولومبيا البريطانية: تُظهر الدراسة أن الأفراد المصابين بمرض باركنسون يعيشون فترة أطول إذا كان نمط أكلهم يتوافق بشكل وثيق مع النظام الغذائي من نوع البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن هناك نقصًا في الأدوية للوقاية من مرض باركنسون أو تأخيره، لكن هذه الدليل الجديد يشير إلى أن التغذية يمكن أن تؤخر ظهور المرض.

قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.