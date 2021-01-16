اقوى كريم لشد البشره بالكولاجين الامريكى وبمفعول البوتوكس ويقضى نهائيا على تجاعيد الوجه والرقبه وكانك فى العشرين من عمرك

طريقة تحضير كريم منزلي ضد التجاعيد تبحث النساء عن أفضل المنتجات الطبيعية التي تساعدها فى التخلص من التجاعيد نهائياً، حيث أن ظهور علامات التقدم في السن والتجاعيد تكون من أسوأ الأمور التي تمر على النساء لذا ترغب بأن تتخلص منها إلى الأبد، وسوف نقترح عليك أفضل الحلول التي تساعدك أن تتخلصين من تجاعيد الوجه باستخدام كريم من صنع أيديك في البيت.

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها لتحضير أفضل كريمات منزلية لمقاومة التجاعيد ومنها ما يلي:

تحتوي تلك الوصفة على مكونات طبيعية مفيدة للبشرة حيث أنها تعمل على شد الوجه وتخلصه من التجاعيد، فقومي بعمل خليط 4/1 كوب من زيت اللوز وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من شمع العسل و2/1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين إ وملعقة كبيرة من زبدة الشيا وقطرتين من الزيت واخلطيهم جيداً ثم يتم وضع الخليط بوعاء من الزجاج نظيف، هناك الكثير من أنواع تكون في حالة صلبة أو شبه صلبة وهذا من الممكن أن يجعل خلطه صعب للغاية فقومي بوضع قدر به المكونات بقدر أخر يحتوي على الماء واتركيه على نار هادئة، واتركيه حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان لمدة 5 دقائق حتى أن تذوب تماماً,

فعندما يبدأ الخليط في الذوبان قلبيه جيداً حتى تمتزج مع بعضها بشكل جيداً ولمدة 5 دقائق، ثم يتم وضع الخليط في وعاء من الزجاجة واتركيه على درجة حرارة الغرفة دون أن يتم تغطيته حتى أن يصبح متماسك، وهكذا تكونين قد قومتي بتحضير كريم بمكونات طبيعية لمقاومة التجاعيد والتخلص منها، فقومي بتطبيق الخليط على البشرة قبل النوم أو مرتين في اليوم واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم تنظيف البشرة بالماء الفاتر ومن ثم البارد والصابون.