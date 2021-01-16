التخلص من اصفرار الأسنان بأبسط الطرق المنزلية

التخلص من اصفرار الأسنان بأبسط الطرق يسبب اصفرار الأسنان الأخراج للشخص ولكن لا يسبب له الألم . فهناك الكثير من الطرق المنزلية التي تعيد لك ابتسامتك وثقتك بنفسك ولحسن الحظ أنها غير مكلفه ولسهلة وبسيطة يمكن من خلالها فمن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي ابسط الطرق المنزلية للتخلص من اصفرار الأسنان.

قشر البرتقال

يستخدم قشر البرتقال الطازج في تبييض الأسنان ويقلل من اللون الأصفر المتراكم على الأسنان . وذلك باتباع الخطوات الأتية.

1_قم بفرك قشر البرتقال بأسنانك قولي ليلى قبل النوم فانه يحارب الكائنات الدقيقة طول الليل وغني أيضا بفيتامين سي والكلسيوم. وإذا لم يتوفر قشر البرتقال يمكنك أيضا استخدام مسحوق قشر البرتقال المجفف.

2_قشر الموز

يحتوي قشر الموز على العديد من المعادن الضرورية مثل المغنسيوم والبوتاسيوم فيمتاز بانه يوجد به فوائد عديدة في تبييض الأسنان لذلك عليك اتباع الخطوات الأتية للتخلص من اصفرار الأسنان.

عليك اختيار قشر الموز الناطق وعدم استخدام القشر الأسود.

قم بفرك الأسنان بقشره الموز من الجهة الداخلية و بعد تقشيرها مباشره ضع قشره الموز على الأسنان عليك بترك الفم مفتوحا وأيضا الشفاه تكون بعيده عن الأسنان وتركه لمده خمس دقائق للاستفادة منه والحصول علي نتيجة إيجابية.

3_الفراولة

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بكميات عديده من فيتامين سي مما تساعد على جعل الأسنان اكثر بياضا و هناك عده خطوات عليك اتباعها لكى تحصل على نتيجة رائعه عليك اتباع الخطوات الأتية.

طحن عدد فيلم الفراولة وجعله كالعجينة ثم فرق العجينة على أسنانك بلطف و استخدامه لمده أسبوع مرتين في اليوم وسوف تلاحظ أننسبه الاصفرار التي توجد على الأسنان قد قلت كثيرا حتى تكاد تختفي

ويمكنك أيضا خلط لب حبه الفراولة ووضع عليها نصف معلقه من صودا الخبز طب ووضع الخليط على أسنانك لبضع دقائق ثم اشطفي الفم باستخدام الفرشاة نوع المعجون للتخلص من أي بقايا.

4_الليمون

يمكنك أيضا التخلص من الاصفرار الموجود على الأسنان باستخدام الليمون سميره المعروف أن الليمون يساعد على تبييض الأسنان وذلك عليك اتباع الخطوات الأتية.

الغرغرة بعصير الليمون أولا.

فرك فرك أسنان البق قشر الليمون فهي من احدي الطرق التي تجعل الأسنان البيضاء.

مسج بعض قطرات الليمون مع الملح وفرقها بقوه على أسنانك وتركها لعده دقائق ثم شطف الفم جيدا.

مسح الأسنان بعصير الليمون باستخدام قطنه بيضاء .

5_الملح

يعمل الملح على تطوير الأسنان ويمكن استخدامه لجميع الأعمار المختلفة فهو يحتوي على العديد من المعادن المفقودة في الأسنان ويساعد على جعلها بيضاء وعليك استخدام الملح بانتصاب كل صباحك مسحوق للاسنان بدلا من معجون الأسنان يمكنك أيضا خلط الملح بالفحم واستخدامه تنظيف الأسنان ومن الممكن أيضا خلطه بصودا الخبز وفرقه على الأسنان بلطف فاجعل الأسنان صحيه وبيضاء و جذابه أيضا.