اسباب اسمرار المناطق الحساسة وطرق علاجها بصفات طبيعية موجوده بالبيت

اسباب اسمرار المناطق الحساسة وطرق علاجها من أكثر الأشياء الهامة التي يجب على كل سيدة القيام بها هي الاهتمام بالمناطق الحساسة وبالأخص المتزوجات أو المقبلين على الزواج، حيث أنها منطقة تكون بحاجة لعناية خاصة نظراً لأنها من المناطق التي يتراكم عليها البكتيريا والجراثيم لأنها لا تعرض للهواء الطلق، مما يسبب اسمرارها وأيضاً الحرص على ارتداء ملابس داخلية غير ملائمة للبشرة، ومن المؤكد أنك تبحثين عن أفضل الطرق والوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من غمقان لون المنطقة الحساسة، مما يدفع السيدات البحث عن وصفات طبيعية تقضي على هذه المشكلة نهائياً.

اسباب اسمرار المناطق الحساسة

اتباع أساليب لإزالة الشعر خاطئة ينتج عنها اسمرار الجلد، لذا من الأفضل القيام بإزالة الشعر بطرق صحيحة مثل الشمع أو السويت والابتعاد عن استخدام شفرات الحلاقة.

لا نتغاضى عن النظافة الشخصية لأنها تسبب اسمرار البشرة وعدم القيام بتنظيفها كما يجب أن يكون وبالأخص خلال فترة الدورة الشهرية وتغير الفوط الصحية بشكل مستمر.

الابتعاد قدر الإمكان عن ارتداء ملابس داخلية مصنعة من مواد صناعية، واستبدالها بأخرى مصنوعة من القطن.

أهم الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها بهدف تفتيح المناطق الحساسة:

الليمون والحليب البودر:

نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الحليب البودر وأخرى من النشا، وملعقة كبيرة من ماء الورد وأخرى من العسل وعصير الليمون، تخلط كافة المكونات معاً بشكل حتى أن تصبح ذات قوام كريمي، يطبق المزيج على المنطقة الحساسة وتترك لمدة 15 دقيقة بشكل يومي والاستمرار على ذلك لمدة لا تقل عن 14 يوم.

السكر والقهوة:

نقوم بمزج ملعقة من السكر الخشن مع ملعقة من مسحوق القهوة وملعقة من زيت جوز الهند البكر، ويطبق المزيج على المناطق الداكنة بالجسم مثل الكوعين والركبتين والمناطق الحساسة والتدليك برفق لعدة دقائق، ومن ثم تشطف بالماء الفاتر.