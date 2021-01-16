طريقة وأسرار تحضير الكاتشب مثل أكبر الشركات

الكاتشب يُعد من أشهر الصوصات بالمطابخ البريطانية، لانه يتميز بطعمه الذي لا يوجد مثيل له، ويضيف نكهة خاصة للأطعمة التي يضاف إليها، يمكن تحضيره بجانب الدجاج المشوي، أو الكفتة، أو الكباب، أو مع بعض السندوتشات، ولكن بعض السيدات لا تنجح في تحضير الكاتشب، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكاتشب. مكونات الكاتشب مكونات الكاتشب 300 جرام من الطماطم.

كوب كبير من شرائح البصل.

ثلاث ملاعق من الثوم المفروم.

100 جرام من الفلفل الرومي الأحمر.

3 عيدان من القرفة.

50 جرام من السكر البني.

ست ملاعق صغيرة من السكر.

¼ كأس كبير من الخل.

ملعقة متوسطة فلفل أسود.

ثلاث أوراق من اللورا.

ملعقة متوسطة من المستردة. طريقة تحضير الكاتشب في المنزل

قومي بتنظيف وغسيل مقدار الطماطم، ثم قطعي الطماطم إلى أجزاء صغيرة.

ضعي الطماطم في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئ، ثم ضيفيه إلى الطماطم.

ضيفي الثوم ومقدار الفلفل الأحمر، والماء إلى خليط البصل، ثم اتركيهم لمدة ساعة إلا ربع حتى ينضج الخليط.

اسكبي المستردة، والفلفل الأسود، والكمون، والملح، والقرفة، وباقي التوابل إلى الخليط، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض.

قومي بتصفية الخليط بواسطة المصفاة، ثم ضيفي إليه مقدار السكر البني، والخل، والسكر الأبيض، ثم امزجيهم لمدة 6 دقائق، حتى يصبح الكاتشب جاهز.

ضعي الكاتشب مرة أخرى في وعاء على نار هادئة، ثم اتركيه حتى يصبح كثيف.

قدمي الكاتشب بأطباق التقديم. طريقة تحضير الكاتشب في المنزل في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل الكاتشب. الوسوم

الكاتشب يُعد من أشهر الصوصات بالمطابخ البريطانية، لانه يتميز بطعمه الذي لا يوجد مثيل له، ويضيف نكهة خاصة للأطعمة التي يضاف إليها، يمكن تحضيره بجانب الدجاج المشوي، أو الكفتة، أو الكباب، أو مع بعض السندوتشات، ولكن بعض السيدات لا تنجح في تحضير الكاتشب، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكاتشب. مكونات الكاتشب مكونات الكاتشب 300 جرام من الطماطم.

كوب كبير من شرائح البصل.

ثلاث ملاعق من الثوم المفروم.

100 جرام من الفلفل الرومي الأحمر.

3 عيدان من القرفة.

50 جرام من السكر البني.

ست ملاعق صغيرة من السكر.

¼ كأس كبير من الخل.

ملعقة متوسطة فلفل أسود.

ثلاث أوراق من اللورا.

ملعقة متوسطة من المستردة. طريقة تحضير الكاتشب في المنزل

قومي بتنظيف وغسيل مقدار الطماطم، ثم قطعي الطماطم إلى أجزاء صغيرة.

ضعي الطماطم في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئ، ثم ضيفيه إلى الطماطم.

ضيفي الثوم ومقدار الفلفل الأحمر، والماء إلى خليط البصل، ثم اتركيهم لمدة ساعة إلا ربع حتى ينضج الخليط.

اسكبي المستردة، والفلفل الأسود، والكمون، والملح، والقرفة، وباقي التوابل إلى الخليط، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض.

قومي بتصفية الخليط بواسطة المصفاة، ثم ضيفي إليه مقدار السكر البني، والخل، والسكر الأبيض، ثم امزجيهم لمدة 6 دقائق، حتى يصبح الكاتشب جاهز.

ضعي الكاتشب مرة أخرى في وعاء على نار هادئة، ثم اتركيه حتى يصبح كثيف.

قدمي الكاتشب بأطباق التقديم. طريقة تحضير الكاتشب في المنزل في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل الكاتشب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة وأسرار تحضير الكاتشب مثل أكبر الشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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