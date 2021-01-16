طريقة سهلة لعمل صوابع زينب المقرمشة اللذيذة زى الجاهز واحلى

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طريقة تحضير حلويات أصابع زينب تعتبر أصابع زينب من أحد أنواع الحلويات الشرقية والشعبية المعروفة من زمن بعيد جداً، ويكثر الطلب عليها في شهر رمضان الكريم فهي وبلح الشام والكنافة بجميع أنواعها من الحلويات المرتبط تحضيرها بهذا الشهر الكريم، ويعشق تناول تلك الحلويات الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار بكثير من الدول العربية، ولكن من السهل أن يتم تحضيرها في المنزل بكثير من الطرق وهذا ما سنقدمه لهم اليوم فتابعونا.
طريقة تحضير حلويات أصابع زينب
تعتبر حلوى أصابع زينب من ألذ وأشهى انواع الحلويات الشرقية والشعبية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما يلي:مقادير أصابع زينب:
- 2 كوب دقيق.
- 6 كوب سميد.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 2/1 كوب سمنة.
- ماء فاتر.
- زيت.
- احضري وعاء كبير ضعي به السميد والدقيق معاً وقلبيهم مع بعضهم بشكل جيد، قومي بعد ذلك بخلط الخميرة مع السمن والزيت وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.
- عليكِ بعد ذلك بإضافة الماء الفاتر وقلبي المكونات مع بعضها بطريقة العجن مع إضافة المياه بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة طرية ومتجانسة.
- ضعي العجينة في كيس من البلاستيك واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم تركها لترتاح وتتخمر جيداً.
- بعد أن تتركين العجينة لكي ترتاح احضريها وشكليها على هيئة اسطوانات صغيرة الحجم، ثم تقطع اسطوانات العجين لقطع صغيرة كالأصابع تماماً.
- احضري مصفاه ناعمة ومرري بها قطع أصابع زينب حتى تأخذ الشكل المعروف عنها، ثم يجب أن تحضيرين طاسة وضعي بها الزيت الغزير ثم يوضع قطع أصابع زينب.
- قومي بتحميرها في الزيت بكافة الجوانب حتى أن تصبح ذهبية اللون، ارفعيها من الزيت واتركيها حتى تتصفى تماماً وتتخلص من الزيت.
- ثم قومي بتحضير القطر عن طريق وضعي قدر على النار به كوب من الماء وكوب من السكر وعصير نصف ليمونة وقلبي المكونات واتركيه حتى أن يغلي تماماً،
- ثم يتم وضع أصابع زينب في القطر وهي ساخنة وقدميها وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير حلويات أصابع زينب تعتبر أصابع زينب من أحد أنواع الحلويات الشرقية والشعبية المعروفة من زمن بعيد جداً، ويكثر الطلب عليها في شهر رمضان الكريم فهي وبلح الشام والكنافة بجميع أنواعها من الحلويات المرتبط تحضيرها بهذا الشهر الكريم، ويعشق تناول تلك الحلويات الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار بكثير من الدول العربية، ولكن من السهل أن يتم تحضيرها في المنزل بكثير من الطرق وهذا ما سنقدمه لهم اليوم فتابعونا.
طريقة تحضير حلويات أصابع زينب
تعتبر حلوى أصابع زينب من ألذ وأشهى انواع الحلويات الشرقية والشعبية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما يلي:مقادير أصابع زينب:
- 2 كوب دقيق.
- 6 كوب سميد.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 2/1 كوب سمنة.
- ماء فاتر.
- زيت.
- احضري وعاء كبير ضعي به السميد والدقيق معاً وقلبيهم مع بعضهم بشكل جيد، قومي بعد ذلك بخلط الخميرة مع السمن والزيت وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.
- عليكِ بعد ذلك بإضافة الماء الفاتر وقلبي المكونات مع بعضها بطريقة العجن مع إضافة المياه بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة طرية ومتجانسة.
- ضعي العجينة في كيس من البلاستيك واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم تركها لترتاح وتتخمر جيداً.
- بعد أن تتركين العجينة لكي ترتاح احضريها وشكليها على هيئة اسطوانات صغيرة الحجم، ثم تقطع اسطوانات العجين لقطع صغيرة كالأصابع تماماً.
- احضري مصفاه ناعمة ومرري بها قطع أصابع زينب حتى تأخذ الشكل المعروف عنها، ثم يجب أن تحضيرين طاسة وضعي بها الزيت الغزير ثم يوضع قطع أصابع زينب.
- قومي بتحميرها في الزيت بكافة الجوانب حتى أن تصبح ذهبية اللون، ارفعيها من الزيت واتركيها حتى تتصفى تماماً وتتخلص من الزيت.
- ثم قومي بتحضير القطر عن طريق وضعي قدر على النار به كوب من الماء وكوب من السكر وعصير نصف ليمونة وقلبي المكونات واتركيه حتى أن يغلي تماماً،
- ثم يتم وضع أصابع زينب في القطر وهي ساخنة وقدميها وبالهناء والشفاء.
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