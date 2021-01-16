طريقة سهلة لعمل صوابع زينب المقرمشة اللذيذة زى الجاهز واحلى

طريقة تحضير حلويات أصابع زينب تعتبر أصابع زينب من أحد أنواع الحلويات الشرقية والشعبية المعروفة من زمن بعيد جداً، ويكثر الطلب عليها في شهر رمضان الكريم فهي وبلح الشام والكنافة بجميع أنواعها من الحلويات المرتبط تحضيرها بهذا الشهر الكريم، ويعشق تناول تلك الحلويات الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار بكثير من الدول العربية، ولكن من السهل أن يتم تحضيرها في المنزل بكثير من الطرق وهذا ما سنقدمه لهم اليوم فتابعونا.

تعتبر حلوى أصابع زينب من ألذ وأشهى انواع الحلويات الشرقية والشعبية التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كما يلي:

2 كوب دقيق.

6 كوب سميد.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

2/1 كوب سمنة.

ماء فاتر.

زيت.