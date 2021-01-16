البغاشه المقرمشه/ أفضل وأسرع طريقه لعمل البغاشه المقرمشه من مكونات بسيطه جدا وطعم روعه

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طريقة تحضير البغاشة تعد البغاشة من أكثر أنواع الحلويات مختلفة الأنواع والأشكال حيث أنها واحدة من أفضل أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تعمل على مد الجسم بالسعرات الحرارية التي يكون الجسم بحاجة إليها كل يوم بالإضافة إلى النشاط والحيوية، ويتم تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة، ولكن يجب أن يتم تناولها باعتدال لعدم إصابة الجسم بالأمراض، وسوف نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير أشهى وألذ البغاشة في المنزل.
طريقة تحضير البغاشة
هناك العديد من الطرق التي يتم استخدامها في تحضير البغاشة بكثير من الطرق المتنوعة ببعض من المكونات والخطوات التالية:مكونات عمل البغاشة:
- 5 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة سمن.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة قرفة.
- 2 بيضة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- زيت ذرة قلي.
- فستق حلبي مجروش وجوز هند والقطر للتقديم.
- احضري وعاء الخلاط ضعي به الدقيق والملح والقرفة واخلطيهم جيداً ثم عليكِ بإضافة السمن والبيض والفانيليا ويتم تشغيله على أعلى سرعة ولمدة 3 دقائق ومن ثم يتم تهدئة السرعة حتى تحصلين على عجينة ناعمة.
- يتم لف العجينة بكيس من البلاستيك واتركيها لترتاح لمدة ساعة، ثم قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ثم عليك باستعمال النشابة بحيث أن تكون بسمك 4/1 سم ثم يتم تقطيعها قطع طويلة بواسطة قطاعة البيتزا لكي تقومين بتشكيلها على هيئة وردة.
- ضعي طاسة على النار بها الكثير من الزيت اتركيه حتى أن يصبح ساخن وبعد أن تقومين بتشكيلها على هيئة وردة وقلبيها في الزيت حتى أن صبح ذهبية اللون.
- بعدها ترفع من الزيت وتصفى تماماً من الزيت ثم يتم غمرها في القطر البارد، ومن ثم يتم تقديمها وتزينها بالفستق الحلبي وجوز الهند وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير البغاشة تعد البغاشة من أكثر أنواع الحلويات مختلفة الأنواع والأشكال حيث أنها واحدة من أفضل أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تعمل على مد الجسم بالسعرات الحرارية التي يكون الجسم بحاجة إليها كل يوم بالإضافة إلى النشاط والحيوية، ويتم تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة، ولكن يجب أن يتم تناولها باعتدال لعدم إصابة الجسم بالأمراض، وسوف نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير أشهى وألذ البغاشة في المنزل.
طريقة تحضير البغاشة
هناك العديد من الطرق التي يتم استخدامها في تحضير البغاشة بكثير من الطرق المتنوعة ببعض من المكونات والخطوات التالية:مكونات عمل البغاشة:
- 5 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة سمن.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة قرفة.
- 2 بيضة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- زيت ذرة قلي.
- فستق حلبي مجروش وجوز هند والقطر للتقديم.
- احضري وعاء الخلاط ضعي به الدقيق والملح والقرفة واخلطيهم جيداً ثم عليكِ بإضافة السمن والبيض والفانيليا ويتم تشغيله على أعلى سرعة ولمدة 3 دقائق ومن ثم يتم تهدئة السرعة حتى تحصلين على عجينة ناعمة.
- يتم لف العجينة بكيس من البلاستيك واتركيها لترتاح لمدة ساعة، ثم قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ثم عليك باستعمال النشابة بحيث أن تكون بسمك 4/1 سم ثم يتم تقطيعها قطع طويلة بواسطة قطاعة البيتزا لكي تقومين بتشكيلها على هيئة وردة.
- ضعي طاسة على النار بها الكثير من الزيت اتركيه حتى أن يصبح ساخن وبعد أن تقومين بتشكيلها على هيئة وردة وقلبيها في الزيت حتى أن صبح ذهبية اللون.
- بعدها ترفع من الزيت وتصفى تماماً من الزيت ثم يتم غمرها في القطر البارد، ومن ثم يتم تقديمها وتزينها بالفستق الحلبي وجوز الهند وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البغاشه المقرمشه/ أفضل وأسرع طريقه لعمل البغاشه المقرمشه من مكونات بسيطه جدا وطعم روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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