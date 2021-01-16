البغاشه المقرمشه/ أفضل وأسرع طريقه لعمل البغاشه المقرمشه من مكونات بسيطه جدا وطعم روعه

طريقة تحضير البغاشة تعد البغاشة من أكثر أنواع الحلويات مختلفة الأنواع والأشكال حيث أنها واحدة من أفضل أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تعمل على مد الجسم بالسعرات الحرارية التي يكون الجسم بحاجة إليها كل يوم بالإضافة إلى النشاط والحيوية، ويتم تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة، ولكن يجب أن يتم تناولها باعتدال لعدم إصابة الجسم بالأمراض، وسوف نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير أشهى وألذ البغاشة في المنزل.

هناك العديد من الطرق التي يتم استخدامها في تحضير البغاشة بكثير من الطرق المتنوعة ببعض من المكونات والخطوات التالية:

5 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة سمن.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة قرفة.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

زيت ذرة قلي.

فستق حلبي مجروش وجوز هند والقطر للتقديم.