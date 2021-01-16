طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات تذوب في الفم.. الهريسة كما لم تتذوقها من قبل

طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات، تعد البسبوسة من أكثر الحلويات التي يقبل الناس علي شرائها من المحلات وذلك لما لها من مذاق مميز وطعم جميل، ولكن لا نعلم مصدر مكونات البسبوسة في المحلات، ومع الظروف التي يشهدها العالم أجمع، تحاول كل سيدة أن تتفنن في مطبخها لعمل وصفات مثل المحلات تماماً، لذا سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل النمورة أو هريسة السميد مثل الحلواني تماماً، بمكونات بسيطة وسهلة والنتيجة سوف تكون الهريسة اللذيذة والمضمونة في آن واحد . طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات المكونات : كوب ونصف من السميد .

نصف كوب من السمن .

نصف كوب سكر

ملعقتان من جوز الهند .

فانيليا .

بيكنج بودر .

نصف كوب من الشربات الثقيل .

كوب من الزبادي .

بندق، ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

فول سوداني طريقة عمل الشربات : كوب من السكر .

كوب من الماء .

ملعقة عصير ليمون . طريقة تحضير بسبوسة الحلواني نحضر صينية بسبوسة متوسطة الحجم. نقوم بدهن الصينية بالقليل من السمن. نحضر وعاء كبير ونضع به السميد والسمن والسكر والبيكنج بودر ويتم التقليب جيدا حتى تمتزج المكونات سوياً. نضع علي الخليط جوز الهند وكوب الزبادي ونقلبهم جيدا. نضع الخليط في الصينية . نضع الصينية في الفرن تحت درجة حرارة 180. طريقة تحضير بسبوسة الحلواني طريقة عمل الشربات : نحضر قدر صغيرة ونضع بها السكر والماء وملعقة من عصير الليمون . نرفع القدر الي النار وبعد الوصول للقوام المناسب نرفع القدر من النار . نضع رشه فانيليا إلى الشربات الثقيلة . بعد تمام نضج البسبوسة نخرجها من الفرن ونصع فوقها البندق والفول السوداني، ومن الممكن تزيينها بالكراميل أو الشيكولاته، ثم نضيف لها الشربات الثقيلة الباردة والبسبوسة ساخنة حتى تتشربه جيداً، وتقطع حسب الرغبة وتقدم في أطباق صغيرة وبألف صحة وهنا. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات، تعد البسبوسة من أكثر الحلويات التي يقبل الناس علي شرائها من المحلات وذلك لما لها من مذاق مميز وطعم جميل، ولكن لا نعلم مصدر مكونات البسبوسة في المحلات، ومع الظروف التي يشهدها العالم أجمع، تحاول كل سيدة أن تتفنن في مطبخها لعمل وصفات مثل المحلات تماماً، لذا سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل النمورة أو هريسة السميد مثل الحلواني تماماً، بمكونات بسيطة وسهلة والنتيجة سوف تكون الهريسة اللذيذة والمضمونة في آن واحد . طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات المكونات : كوب ونصف من السميد .

نصف كوب من السمن .

نصف كوب سكر

ملعقتان من جوز الهند .

فانيليا .

بيكنج بودر .

نصف كوب من الشربات الثقيل .

كوب من الزبادي .

بندق، ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

فول سوداني طريقة عمل الشربات : كوب من السكر .

كوب من الماء .

ملعقة عصير ليمون . طريقة تحضير بسبوسة الحلواني نحضر صينية بسبوسة متوسطة الحجم. نقوم بدهن الصينية بالقليل من السمن. نحضر وعاء كبير ونضع به السميد والسمن والسكر والبيكنج بودر ويتم التقليب جيدا حتى تمتزج المكونات سوياً. نضع علي الخليط جوز الهند وكوب الزبادي ونقلبهم جيدا. نضع الخليط في الصينية . نضع الصينية في الفرن تحت درجة حرارة 180. طريقة تحضير بسبوسة الحلواني طريقة عمل الشربات : نحضر قدر صغيرة ونضع بها السكر والماء وملعقة من عصير الليمون . نرفع القدر الي النار وبعد الوصول للقوام المناسب نرفع القدر من النار . نضع رشه فانيليا إلى الشربات الثقيلة . بعد تمام نضج البسبوسة نخرجها من الفرن ونصع فوقها البندق والفول السوداني، ومن الممكن تزيينها بالكراميل أو الشيكولاته، ثم نضيف لها الشربات الثقيلة الباردة والبسبوسة ساخنة حتى تتشربه جيداً، وتقطع حسب الرغبة وتقدم في أطباق صغيرة وبألف صحة وهنا.

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