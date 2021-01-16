أقوي كريم طبي روعة لتبييض البشرة والجسم في ربع ساعة بياض ملفت

أقوي كريم طبي روعة لتبييض البشرة والجسم نجد أن عدد كبير من النساء يبحثون بشكل مستمر عبر محركات جوجل أو عبر وسائل البحث المختلفة، وذلك على طريقة كريم طبي مميز يحافظ على نقاء البشرة، ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة، ويخلصنا من الاستمرار التي يتواجد في الوجه دون الحاجة لشراء مستحضرات التجميل التي تجعلنا دائما نشعر أن البشرة أصبحت سمراء، وباهتة دائما ولكن المواد الطبيعية تعمل على الحفاظ على البشرة وتساعدها على الإشراق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على روعة الكريم الطبي التي نقوم بتحضير داخل المنزل بأقل تكلفة، وباسهل طريقة.

من المعروف عن الزعفران أن لديه العديد من الفوائد المميزة التي تبهرنا عندما نقوم بتطبيق على البشرة، بالإضافة إلى الكركم المطحون هو يعتبر علاج منذ قديم الزمان يقوم باستخدامه اغلب الاشخاص لعلاج كافة مشاكل البشرة، من وجود بقع داكنه في البشرة أو الاسمرار، أو يمكنك أن تتجنب الأسمرار التي يأتي من الهالات سوداء وخشب الصندل التي لديه العديد من الفوائد لنعومة البشرة لذلك هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يمكن أن نقوم بتقديمها لعمل كريم طبي رائع.

خمس حبات لوز.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

معلقة كركم مطحون نقي.

معلقة خشب الصندل.

2 ملعقة من عصير الليمون.

القليل من الزعفران البودر

نبدأ في وضع إناء نقوم بإضافة اللوز مع كمية بسيطة من المياه.

نترك هذا المزيج من اللوز لمدة خمس ساعات.

نبدأ في تقشير اللوز ونقوم بطحنه بشكل جيد.

نبدأ بعد ذلك بإضافة كمية الكركم مضاف عليها الزبادي ونقوم بالتقليب جيدا مع اضافة الزعفران وخشب الصندل.

ونخلط جميع المزيج مع التقليب بشكل جيد.

يمكن أن نقوم بوضع الكريم فى علبه محكمة الغلق.

نبدأ باستخدام هذا الكريم على البشرة هو في المناطق الداكنة بالجسم .

نتركه على البشرة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

غسل البشره جيدا باستخدام غسول المخصص أنواع البشرة تكرار هذا الماسك والكريم الطبيعي مرة كل يوم قبل النوم مباشره للحصول على الفائدة الأكبر.

يمكنك أن تتابع هذه الوصفة لمدة أسبوع.

طريقة التحضير: