فرحي أسرتك بخلية النحل بالجبن.. أسرار وتفاصيل عجينة هشة ناجحة

طريقة عمل خلية النحل بالجبن من مخبوزات والمعجنات الرائعة الغير تقليدية وتصنع سادة أو محشوه بالجبن وهي عبارة عن مخبوزات متجاورة بعضها بجانب بعض، وتقدم مع فنجان شاي بالحليب وتقدم كفطور رائع متكامل سهل يقدم على مائدة الإفطار لكل أفراد الأسرة، وجبة مخبوزة في مدة قليلة توفير الوقت والجهد تكفي لعدد كبير من الأسرة تصل إلى 10 أشخاص، فالتجديد على مائدة الإفطار مطلوب ما بين الحين والآخر أو يمكن صنعها وتقديمها لضيوفك وأسرتك في كافة الأوقات، فتعالي معنا تابعي طريقة عمل خلية النحل بالجبن وأسرارها بعجينه هشة منفوخة رائعة. مقادير عمل خلية النحل بالجبن نحتاج إلى كوب من جبن فيتا. بيضة مخفوقة جيدا مع ملعقة صغيرة من الماء. ¾ ملعقة صغيرة من الملح. عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية المذابة. عدد 2 ونصف كوب من دقيق المنخول. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة. رشة صغيرة من الزعتر الناعم. خطوات وطريقة تحضير خلية النحل بالجبن داخل وعاء كبير ضعي السكر والخميرة والزبدة والملح وعدد 2 كوب دقيق.

يتم سكب الحليب على المكونات وخلطهم جيدا معا حتى تحصلي على عجينة لينة غير لاصقة.

اتركي تلك المزيج لمدة 10 دقائق على جنب في مكان دافئ تختمر.

ثم ضعي الباقي من الدقيق مع الخلط المستمر حتى تتماسك العجينة وتكون غير قابلة للالتصاق في الأيدي وتكون عجينة طرية.

ثم يدهن العجينة بالقليل من الزيت وتغطى وتترك جانبا حوالي ساعة تختمر لمدة ثانية.

ثم قومي بتقسيم العجينة إلى 18 كورة متساوية الحجم، وافردي على راحة يديك أو كف اليد واحشيها بخليط من الجبن الفيتا مع الزعتر يمكن وضع معها القليل من الزيتون تعزز طعم المخبوز.

ثم كوري كل عجينة من جديد ورصيها في صينية الفرن بعد أن تقومي بدهنها بالقليل من الزيت.

وسخني الفرن على حرارة عالية قبل أن تدخلي الصينية داخله، وبعد ذلك يتم تغطية صينية وتترك جانبا لمدة 40 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم تدهن كرات العجينة بالبيض المخفوق بالقليل من الفلفل الأسود بالفرشاة، ثم تدخل الصينية الفرن على حرارة عالية وتترك لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما وتكون ذهبية اللون من على الوجه.

وبذلك تكوني قد حضرتي ألذ فطور رائع وشهي بخلية النحل المحشوة بالجبنة الطرية ناجحة 100%. مقادير عمل خلية النحل بالجبنخطوات وطريقة تحضير خلية النحل بالجبن الوسوم

طريقة عمل خلية النحل بالجبن من مخبوزات والمعجنات الرائعة الغير تقليدية وتصنع سادة أو محشوه بالجبن وهي عبارة عن مخبوزات متجاورة بعضها بجانب بعض، وتقدم مع فنجان شاي بالحليب وتقدم كفطور رائع متكامل سهل يقدم على مائدة الإفطار لكل أفراد الأسرة، وجبة مخبوزة في مدة قليلة توفير الوقت والجهد تكفي لعدد كبير من الأسرة تصل إلى 10 أشخاص، فالتجديد على مائدة الإفطار مطلوب ما بين الحين والآخر أو يمكن صنعها وتقديمها لضيوفك وأسرتك في كافة الأوقات، فتعالي معنا تابعي طريقة عمل خلية النحل بالجبن وأسرارها بعجينه هشة منفوخة رائعة. مقادير عمل خلية النحل بالجبن نحتاج إلى كوب من جبن فيتا. بيضة مخفوقة جيدا مع ملعقة صغيرة من الماء. ¾ ملعقة صغيرة من الملح. عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية المذابة. عدد 2 ونصف كوب من دقيق المنخول. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة. رشة صغيرة من الزعتر الناعم. خطوات وطريقة تحضير خلية النحل بالجبن داخل وعاء كبير ضعي السكر والخميرة والزبدة والملح وعدد 2 كوب دقيق.

يتم سكب الحليب على المكونات وخلطهم جيدا معا حتى تحصلي على عجينة لينة غير لاصقة.

اتركي تلك المزيج لمدة 10 دقائق على جنب في مكان دافئ تختمر.

ثم ضعي الباقي من الدقيق مع الخلط المستمر حتى تتماسك العجينة وتكون غير قابلة للالتصاق في الأيدي وتكون عجينة طرية.

ثم يدهن العجينة بالقليل من الزيت وتغطى وتترك جانبا حوالي ساعة تختمر لمدة ثانية.

ثم قومي بتقسيم العجينة إلى 18 كورة متساوية الحجم، وافردي على راحة يديك أو كف اليد واحشيها بخليط من الجبن الفيتا مع الزعتر يمكن وضع معها القليل من الزيتون تعزز طعم المخبوز.

ثم كوري كل عجينة من جديد ورصيها في صينية الفرن بعد أن تقومي بدهنها بالقليل من الزيت.

وسخني الفرن على حرارة عالية قبل أن تدخلي الصينية داخله، وبعد ذلك يتم تغطية صينية وتترك جانبا لمدة 40 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم تدهن كرات العجينة بالبيض المخفوق بالقليل من الفلفل الأسود بالفرشاة، ثم تدخل الصينية الفرن على حرارة عالية وتترك لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما وتكون ذهبية اللون من على الوجه.

وبذلك تكوني قد حضرتي ألذ فطور رائع وشهي بخلية النحل المحشوة بالجبنة الطرية ناجحة 100%. مقادير عمل خلية النحل بالجبنخطوات وطريقة تحضير خلية النحل بالجبن

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