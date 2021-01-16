بيتزا الطاسة السريعة الخفيفة بدون فرن وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

تعد البيتزا من الاكلات اللذيذه لدى الجميع حيث يعشقها الأطفال بشكل خاص بل والرجال والنساء أيضاً، وهى من الاكلات الشهيه لدى محبين الوجبات السريعة وهى واحدة من أشهر الاكلات الإيطالية، فهى وجبة خفيفة علي المعدة ويسهل هضمها.

وفى السطور التاليه سيدتى سوف تتعرفين على كيفية صناعة البيتزا بدون فرن في الطاسة على البوتجاز في وقت قياسي، وبكل سهولة، وبأقل مكونات موجوده في منزلك، تابعينا لمعرفةالتفاصيل.

كوب دقيق أبيض فاخر . 1/4ملعقة ملح صغيرة. 1/2 ملعقة سكرصغيرة ملعقة بيكنج بودر صغيرة. ملعقة خميرة فورية صغيرة. 2 ملعقة زيت زيتون كبيرة. ربع كوب ماء أو لبن أو زبادي تضاف للعجين.

مقادير عجين بيتزا الطاسةمكونات لحشو بيتزا الطاسة

أما لحشو البيتزا نحضر بعض الأنواع المفضله لدينا مثلا قطع دجاج صغيرة أو سجق أو بسطرمة أو هوت دوج أو قطع لحم صغيرة أو تونة مع مراعاة تحضير صلصة الطماطم المسبكة على نار هادئه مع بعض الملح والفلفل الأسمر المطحون والقليل من الريحان والزعتر وتقطيع بعض الفلفل الرومي الأخضر أو بألوانه الأحمر والأصفر مع تقطيع بصل أحمر شرائح خفيفة. زيتون مخلي من البذور، ونصف كوب من الجبن الموزاريلا ونصف كوب من الجبنة الشيدر ونصف كوب من الجبنة الرومي .

قومى سيدتى بإحضار وعاء واسع للعجن به، وضيفي به الدقيق والخميرة والملح، والبيكنج باودر. تذاب الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف إليها السكر، وتغطى لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها. تضاف الخميرة المتفاعلة للدقيق، ويضاف الزيت، ونبدأ بالعجن. يضاف اللبن والماء الدافئ تدريجياً للعجين مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة القوام. تترك العجينة مغطاة بالبلاستيك في مكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها. جهزي الصلصة وقطعي بقية مقادير الحشو ثم ادهني طاسة كبيرة من التيفال بالزبدة السايحة مما يجعلها غير لاصقة للعجين. إفردي العجين في الطاسة ثم وزعي الصلصة والحشو. ضعي الطاسة على نار هادئة جدًا وهى مغطأة وبمجرد اكتمال النضج رشي عليها الجبن ثم اتركيها قليلًا على النار حتى تذاب الجبنات. قدميها في طبق كبير بعد تقطيعها إلى مثلثات وبألف هنا.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة.