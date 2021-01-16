كيكة الليمون الهشة الخفيفة في الخلاط تعلي المناعة وتحمي أسرتك من الفيروسات

يحب الكثير من الناس الكيك، فالكيكة لها الكثير والعديد من الطرق لتحضيرها، وكيكة الليمون تعتبر من أشهر أنواع الكيك وأفيدهم، وتعتبر كيكة الليمون من الحلويات التي تلقي إقبالاً شديداً من الكثير من الناس، فهي تكون إسفنجية وهشة، وتتميز بأن لها طعم رائع ومختلف، ولذيذ، والليمون يعطي للكيك مذاق حامضي رائع.

ويعتبر كيكة الليمون من الأطعمة الغذائية والتي تحتوي على كمية ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، كالفسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والصوديوم، والبروتين، وفيتامين (C)وتحتوي كيكة الليمون على الألياف الغذائية، والكربوهيدرات التي تعطي للجسم الكثير من الطاقة والسكريات.

ويمكنك سيدتي صنع كيكة الليمون وتقديمها في المناسبات السعيدة، كالحفلات، وأعياد الميلاد، والعزائم، قومي سيدتي بصنع وتقديم كيكة الليمون كنوع من أنواع الحلويات الجديدة، كما يمكنك تقديم كيكة الليمون لأولادك بجانب كوب من الحليب، ويسحتب تقديم كيكة الليمون باردة، فهي لا تستغرق وقت طويل، ويمكنك أن تصنعيها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، فيمكن صنعها بمكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الليمون في المنزل بكل سهولة، وبخطوات بسيطة، تابعي معنا.

كوب وثلاث أرباع الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات . ثلاث أرباع الكوب من السكر الأبيض الناعم. نصف ملعقه صغيرة من الملح. أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة . ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة . ملعقه كبيرة من بشر الليمون. ربع كوب من الزبدة الطرية. ربع كوب من زيت الذرة. ربع كوب من عصير الليمون .

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من الماء الفاتر . ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون .

كوب من السكر الناعم البودره المطحون. ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة . ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

قومي بإحضار وعاء عميق، ثم قومي بنخل الدقيق جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة به. توضع ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر على الدقيق، ثم قومي بإحضار الخلاط الكهربائي. قومي بخفق البيض والفانيليا والسكر جيداً حتى تحصلين على خليط كريمي وهش. قومي بإضافة الزبدة الطرية، والزيت، وبشر الليمون واستمري في الخفق جيداً على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها، ويصبح الخليط كريمي وكثيف. ضيفي الدقيق تدريجياً على خليط البيض والفانيليا، ثم قومي سيدتي بالتقليب جيداً. قومي بوضع عصير الليمون إلى الخليط، ثم اخلطي المكونات جيداً مع بعضها حتى تحصلي على عجينة طرية، ولينة. قومي بإحضار قالب لصنع الكيك، ثم قومي بدهن قالب الكيك بالقليل من الزبدة أو الزيت. قومي بسكب خليط الكيك في قالب الكيك، قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. قومي بوضع قالب الكيك في الفرن، ثم قومي بوضعها على الشبكة، ولمدة أربعين دقيقة حتى يصبح لون الكيك ذهبياً وفاتحاً، وتنضج بالكامل.

مكونات كيكة الليمونمكونات صوص التشريبمكونات للتزيينطريقة تحضير كيكة الليمون