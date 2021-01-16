سحر ضعيه مع الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم وينبت الفراغات ويحارب الصلع

طريقة طبيعية لنمو وتطويل الشعر الإصابة بالصلع مشكلة كبيرة جداً لابد من أن يتم معالجتها على الفور خاصة وأن من أكثر الأسباب المؤدية لها هو عدم نمو الشعر والتساقط المستمر الذي يحتاج أن يتوقف تماماً، كما أن العناية بالشعر بطرق خاطئة واستخدام الكثير من المنتجات الغير معروف عن ما تحتويه قد يؤدي إلى تساقط الشعر وعدم نموه وتساقطه، ولكن اليوم أتيت لكم بأفضل وصفة يمكن أن تخلصكم من تساقط الشعر.

هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي من الممكن أن يتم استخدامها وتعطي نتائج مذهلة على الشعر تظهر نتائجه بعد عدة استخدام ومنها ما يلي:

الصلع مشكلة كبيرة جداً لابد من أن يتم الاعتماد على طرق طبيعية مثل هذه الوصفة التي تعمل على زيادة نمو الشعر وإطالته وتكثيفه، فما عليك سوى أن تقومين بإحضار زجاجة محكمة الغلق لكي تضعين بداخلها 4/1 كوب زيت جرجير و4/1 كوب زيت زيتون، 4/1 كوب زيت خروع، 4/1 كوب زيت صبار، و4/1 كوب زيت سمسم، اخلطي الزيوت جيداً في الزجاجة عن طريق رجها حتى يمتزجوا ويتجانسوا.

قومي قبل استخدام مزيج الزيوت على الشعر بغسيل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو وبعدها يتم تجفيفه بشكل جيد، ثم يطبق الخليط على الشعر مع التدليك المستمر لمدة 10 دقائق، وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وإذا كان شعرك يتساقط بغزارة فعليك بعدم غسله أكثر من مرتين في الأسبوع.

للحصول على شعر لاعم وناعم ومتغذى قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من القهوة و4 ملاعق صغيرة عسل و5 ملاعق صغيرة ماء ساخن واخلطي المكونات جيداً ليصبح مثل العجين يطبق عل الشعر وهو جاف أو رطب ويترك لمدة 20 دقيقة وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.