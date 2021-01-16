المولتو بالشوكولاته زى الجاهز هش وطرى زى القطن بطعم خطير بمكونات متوفره فى كل بيت

طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة حلوى المولتو بالشوكولاتة أكثر ما يعشقه الجميع وبالأخص الأطفال فهم من أكثر الأشخاص الذين يحبون تناول الشوكولاتة بكثير من الطرق، ولكي تجعل الأمها الشوكولاتة أكثر فائدة تقوم بتحضير المولتو بالشوكولاتة حتى يستفيد منه الجسم أكثر، وهذا ما يجعلنا سوف نقدم لكل أم طريقة عمل المولتو في البيت حتى لا تقوم بشرائها من المحلات وغيرها.طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة
تحتوي عجينة المولتو بالشوكولاتة على كثير من العناصر الغذائية الهامة جداً للجسم لذا تحرص على أن تقوم بتحضيرها كل أم ببساطة كبيرة تتم كالتالي:مقادير عمل مولتو بالشوكولاتة:
- 3 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 كوب صغير حليب سائل.
- 4/1 كوب زبدة.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 2/1 ملعقة فانيليا.
- ماء فاتر للعجن.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب صغير شوكولاتة.
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 صفار بيضة حجم كبير.
- 1 ملعقة كبية لبن.
- في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق والخميرة والسكر والملح ومن ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها، ثم عليك بإضافة الزبدة والاستمرار في التقليب لمدة 5 دقائق.
- ومن ثم يتم إضافة الحليب والبيضة والفانيليا واعجني لمدة 10 دقائق وبعدها نضيف الماء تدريجياً حتى أن تحصلين على عجينة طرية ثم يتم الاستمرار بالعجن ومن ثم يتم تغطية العجينة لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر وترتاح.
- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واعجنيها قليلاً ثم يتم تقطيعها لأجزاء متوسطة الحجم وافردي كل قطعة على حدة بطريقة جيدة بشرط أن تكون رقيقة قليلاً وادهني وجهها بالبيض.
- ثم يتم أخذ قطعة ثانية ويتم فردها على القطعة الأولى حتى يكون لديك عجينة مرقة وقومي بأخذ قطعة ثالثة وضعيها على الطبقتين الأخرين.
- وكرري هذا حتى انتهاء العجين وضعيها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم اخرجيها وافرديها وقطعيها لثلاث مثلثات.
- يتمك حشو المثلثات بمقدار مناسب من الشوكولاتة بقاعدة المثلث ولفيها على هيئة رول للحصول على شكل المولتو.
- ضعي قطع المولتو في صينية مدهونة بالسمن واتركيها لتتضاعف ثم اخفقي البيض وادهني وجهها وادخليها الفرن.
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طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة حلوى المولتو بالشوكولاتة أكثر ما يعشقه الجميع وبالأخص الأطفال فهم من أكثر الأشخاص الذين يحبون تناول الشوكولاتة بكثير من الطرق، ولكي تجعل الأمها الشوكولاتة أكثر فائدة تقوم بتحضير المولتو بالشوكولاتة حتى يستفيد منه الجسم أكثر، وهذا ما يجعلنا سوف نقدم لكل أم طريقة عمل المولتو في البيت حتى لا تقوم بشرائها من المحلات وغيرها.طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة
تحتوي عجينة المولتو بالشوكولاتة على كثير من العناصر الغذائية الهامة جداً للجسم لذا تحرص على أن تقوم بتحضيرها كل أم ببساطة كبيرة تتم كالتالي:مقادير عمل مولتو بالشوكولاتة:
- 3 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 كوب صغير حليب سائل.
- 4/1 كوب زبدة.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 2/1 ملعقة فانيليا.
- ماء فاتر للعجن.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 كوب صغير شوكولاتة.
- 1 ملعقة صغيرة خل.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 صفار بيضة حجم كبير.
- 1 ملعقة كبية لبن.
- في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق والخميرة والسكر والملح ومن ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها، ثم عليك بإضافة الزبدة والاستمرار في التقليب لمدة 5 دقائق.
- ومن ثم يتم إضافة الحليب والبيضة والفانيليا واعجني لمدة 10 دقائق وبعدها نضيف الماء تدريجياً حتى أن تحصلين على عجينة طرية ثم يتم الاستمرار بالعجن ومن ثم يتم تغطية العجينة لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر وترتاح.
- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واعجنيها قليلاً ثم يتم تقطيعها لأجزاء متوسطة الحجم وافردي كل قطعة على حدة بطريقة جيدة بشرط أن تكون رقيقة قليلاً وادهني وجهها بالبيض.
- ثم يتم أخذ قطعة ثانية ويتم فردها على القطعة الأولى حتى يكون لديك عجينة مرقة وقومي بأخذ قطعة ثالثة وضعيها على الطبقتين الأخرين.
- وكرري هذا حتى انتهاء العجين وضعيها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم اخرجيها وافرديها وقطعيها لثلاث مثلثات.
- يتمك حشو المثلثات بمقدار مناسب من الشوكولاتة بقاعدة المثلث ولفيها على هيئة رول للحصول على شكل المولتو.
- ضعي قطع المولتو في صينية مدهونة بالسمن واتركيها لتتضاعف ثم اخفقي البيض وادهني وجهها وادخليها الفرن.
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