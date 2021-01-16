المولتو بالشوكولاته زى الجاهز هش وطرى زى القطن بطعم خطير بمكونات متوفره فى كل بيت

طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة حلوى المولتو بالشوكولاتة أكثر ما يعشقه الجميع وبالأخص الأطفال فهم من أكثر الأشخاص الذين يحبون تناول الشوكولاتة بكثير من الطرق، ولكي تجعل الأمها الشوكولاتة أكثر فائدة تقوم بتحضير المولتو بالشوكولاتة حتى يستفيد منه الجسم أكثر، وهذا ما يجعلنا سوف نقدم لكل أم طريقة عمل المولتو في البيت حتى لا تقوم بشرائها من المحلات وغيرها.

تحتوي عجينة المولتو بالشوكولاتة على كثير من العناصر الغذائية الهامة جداً للجسم لذا تحرص على أن تقوم بتحضيرها كل أم ببساطة كبيرة تتم كالتالي:

3 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب صغير حليب سائل.

4/1 كوب زبدة.

1 بيضة حجم كبير.

2/1 ملعقة فانيليا.

ماء فاتر للعجن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب صغير شوكولاتة.

1 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 صفار بيضة حجم كبير.

1 ملعقة كبية لبن.