طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي بكل أسرار الشيف هارلاند ساندرز مؤسس Kentucky Fried Chicken

طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي، ينبهر الجميع بأرز كنتاكي ويرغبون في صنعه في المنزل نظراً لطعمه الرائع المميز، كما أنه غير تقليدي تماماً، لهذا إليكم طريقة عمل أرز ريزو على طريقة مطعم الدجاج المقلي الشهير كنتاكي ولكن في المنزل بأسرع ما يمكن وبأشهى مذاق، مع ضمان صحة الوجبة تمامًا تابعونا. مكونات ومقادير أرز ريزو حوالي كيلو ألا ربع أرز أبيض سليم.

حبتان كبيرتان من البصل.

سبع حبات كبيرة من فصوص الثوم مبشور جيدا.

بهارات الدجاج بمقدار ملعقة كبيرة.

فلفل أسود مطحون جيدًا مقدار ملعقة صغيرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف ملعقة من التوابل كالكمون والملح والكاري.

بيضة كبيرة.

فنجان من المسطردة.

صوص الباربيكيو الذي يضاف بعد طهي الأرز ووضع قطع الدجاج عليه. طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي قومي بغسل كل كمية الأرز جيدًا واتركيها لتتصفى، ويستخدم في تلك الوصفة الأرز المصري. ضعي حلة على البوتاجاز وضعي بها ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي واتركيه دقيقة حتى يسخن. ضعي الأرز كامل على الزيت وقومي يتقليبة جيدًا حتى يتغير لونة للأصفر. ضعي البصل المبشور فوق الأرز وبعدها استمري في التقليب جيدًا لمدة دقيقتين فقط. ضعي كافة التوابل على الأرز ومعها الثوم المبشور والمسطردة. ضعي قدر من الماء المغلي على الأرز بكمية تغطيه. عند بداية غليان الماء في الأرز قومي بتهدئة نار البوتاجاز وغطي الأرز لتمام التسوية بالطريقة المعتادة. بعد حوالي عشر دقائق يتم تسوية الأرز تمامًا قومي بإزالة الحلة من النار وبعدها ضعي الأرز في الطبق وعليه الصوص وقطع الدجاج المقرمش. يمكن إضافة صوص الكاتشب والمستردة اللذيذ على المزيج بعد الانتهاء من إعداد أرز ريزو كنتاكي لنحصل على الطعم الأصلي تماماً. مكونات ومقادير أرز ريزوطريقة عمل أرز ريزو كنتاكي الوسوم

طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي، ينبهر الجميع بأرز كنتاكي ويرغبون في صنعه في المنزل نظراً لطعمه الرائع المميز، كما أنه غير تقليدي تماماً، لهذا إليكم طريقة عمل أرز ريزو على طريقة مطعم الدجاج المقلي الشهير كنتاكي ولكن في المنزل بأسرع ما يمكن وبأشهى مذاق، مع ضمان صحة الوجبة تمامًا تابعونا. مكونات ومقادير أرز ريزو حوالي كيلو ألا ربع أرز أبيض سليم.

حبتان كبيرتان من البصل.

سبع حبات كبيرة من فصوص الثوم مبشور جيدا.

بهارات الدجاج بمقدار ملعقة كبيرة.

فلفل أسود مطحون جيدًا مقدار ملعقة صغيرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف ملعقة من التوابل كالكمون والملح والكاري.

بيضة كبيرة.

فنجان من المسطردة.

صوص الباربيكيو الذي يضاف بعد طهي الأرز ووضع قطع الدجاج عليه. طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي قومي بغسل كل كمية الأرز جيدًا واتركيها لتتصفى، ويستخدم في تلك الوصفة الأرز المصري. ضعي حلة على البوتاجاز وضعي بها ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي واتركيه دقيقة حتى يسخن. ضعي الأرز كامل على الزيت وقومي يتقليبة جيدًا حتى يتغير لونة للأصفر. ضعي البصل المبشور فوق الأرز وبعدها استمري في التقليب جيدًا لمدة دقيقتين فقط. ضعي كافة التوابل على الأرز ومعها الثوم المبشور والمسطردة. ضعي قدر من الماء المغلي على الأرز بكمية تغطيه. عند بداية غليان الماء في الأرز قومي بتهدئة نار البوتاجاز وغطي الأرز لتمام التسوية بالطريقة المعتادة. بعد حوالي عشر دقائق يتم تسوية الأرز تمامًا قومي بإزالة الحلة من النار وبعدها ضعي الأرز في الطبق وعليه الصوص وقطع الدجاج المقرمش. يمكن إضافة صوص الكاتشب والمستردة اللذيذ على المزيج بعد الانتهاء من إعداد أرز ريزو كنتاكي لنحصل على الطعم الأصلي تماماً. مكونات ومقادير أرز ريزوطريقة عمل أرز ريزو كنتاكي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أرز ريزو كنتاكي بكل أسرار الشيف هارلاند ساندرز مؤسس Kentucky Fried Chicken على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.