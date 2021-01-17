كيكة توم اند جيري اليابانية.. ألذ تشيز كيك كريمي بدون فرن على الطريقة اليابانية

كيكة توم اند جيري اليابانية، من أشهى الحلويات الغير تقليدية هي تشيز كيك توم اند جيري يابانية الأصل فهي تتمتع بمذاق شهي وسرعة في التحضير حيث يمكن تحضيرها للأطفال أثناء الذهاب للمدرسة وكذلك للضيوف في حال عدم وجود ما يمكن استضافتهم به، ونظرًا لبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كيكة توم اند جيري نقدمها لكم من خلال موقعنا بالتفصيل. مكونات ومقادير الكيك شوكولاته بيضاء بمقدار 200 جرام.

زيت الذرة النقي بحجم ملعقة واحدة كبيرة.

جبنة كريمي بحجم 300 جرام منها.

سكر بودر بمقدار 80 جرام.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كريمة سائلة بحجم 200 جرام.

جيلاتين بمقدار ملعقتين صغيرتين.

مقدار ملعقة كبيرة من الماء.

مقدار ملعقة صغيرة من لون الطعام الأصفر. طريقة عمل كيكة توم اند جيري اليابانية نقوم بإضافة الشوكولاته البيضاء في إناء من المعدن على نار هادئة. نضيف ملعقة لون الطعام الأصفر إلى الشوكولاته ونقوم بخلطهم جيدًا ببعض. نضيف ملعقة من زيت الذرة إلى الخليط ونقوم بتقليبه جيدًا. نقوم بسكب الخليط في قوالب من السليكون على هيئة مثلثات أو أي شكل متوافر لدينا. نترك الخليط في القوالب فترة حتى يتجمد. نضيف كلًا من الجيلاتين وملعقتين الماء في وعاء معدني ونقوم بتقليبهم جيدًا. نضع الجيلاتين في الميكروويف حتى يسخن قليلًا وبعدها نخرجه ونتركه حتى يبرد. نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الجبنة الكريمي والسكر ونقوم بخفقهم بالمضرب جيدًا. بعدها نقوم بإضافة كلًا من الفانيلا والكريمة السائلة ونعيد الخفق مرة أخرى. نضع الجيلاتين فوق الخليط ونعيد الخفق حتى يصبح خليط متجانس تمامًا. نزين قوالب الكيك بالخليط بالشكل الذي نحب وبعدها نضع الكيك في الثلاجة لمدة ربع ساعة وبعدها تكون كيكة توم اند جيري اليابانية جاهزة للتناول. مكونات ومقادير الكيكطريقة عمل كيكة توم اند جيري اليابانية الوسوم

كيكة توم اند جيري اليابانية، من أشهى الحلويات الغير تقليدية هي تشيز كيك توم اند جيري يابانية الأصل فهي تتمتع بمذاق شهي وسرعة في التحضير حيث يمكن تحضيرها للأطفال أثناء الذهاب للمدرسة وكذلك للضيوف في حال عدم وجود ما يمكن استضافتهم به، ونظرًا لبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كيكة توم اند جيري نقدمها لكم من خلال موقعنا بالتفصيل. مكونات ومقادير الكيك شوكولاته بيضاء بمقدار 200 جرام.

زيت الذرة النقي بحجم ملعقة واحدة كبيرة.

جبنة كريمي بحجم 300 جرام منها.

سكر بودر بمقدار 80 جرام.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كريمة سائلة بحجم 200 جرام.

جيلاتين بمقدار ملعقتين صغيرتين.

مقدار ملعقة كبيرة من الماء.

مقدار ملعقة صغيرة من لون الطعام الأصفر. طريقة عمل كيكة توم اند جيري اليابانية نقوم بإضافة الشوكولاته البيضاء في إناء من المعدن على نار هادئة. نضيف ملعقة لون الطعام الأصفر إلى الشوكولاته ونقوم بخلطهم جيدًا ببعض. نضيف ملعقة من زيت الذرة إلى الخليط ونقوم بتقليبه جيدًا. نقوم بسكب الخليط في قوالب من السليكون على هيئة مثلثات أو أي شكل متوافر لدينا. نترك الخليط في القوالب فترة حتى يتجمد. نضيف كلًا من الجيلاتين وملعقتين الماء في وعاء معدني ونقوم بتقليبهم جيدًا. نضع الجيلاتين في الميكروويف حتى يسخن قليلًا وبعدها نخرجه ونتركه حتى يبرد. نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الجبنة الكريمي والسكر ونقوم بخفقهم بالمضرب جيدًا. بعدها نقوم بإضافة كلًا من الفانيلا والكريمة السائلة ونعيد الخفق مرة أخرى. نضع الجيلاتين فوق الخليط ونعيد الخفق حتى يصبح خليط متجانس تمامًا. نزين قوالب الكيك بالخليط بالشكل الذي نحب وبعدها نضع الكيك في الثلاجة لمدة ربع ساعة وبعدها تكون كيكة توم اند جيري اليابانية جاهزة للتناول. مكونات ومقادير الكيكطريقة عمل كيكة توم اند جيري اليابانية

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