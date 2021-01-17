لن تصدقى طول رموشك فى 3 أيام فقط اقوى خلطة تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكون واحد

خلطات طبيعية لتطويل الرموش تحب الفتيات دائماً أن تظهر بأعين جذابة وهذا يتطلب منها أن تحصل على رموش طويلة وكثيفة، مما يجعلها تضطر بأن تقوم بتركيب الرموش الصناعية الذي من السهل أن تسقط وهذا يضع الفتيات في كثير من المواقف المحرجة، ولكن عليك باستخدام الطرق الطبيعية المضمونة التي سوف تساعدك على تطويل وتكثيف الرموش.

هناك الكثير من الخلطات التي يمكن أن يتم استخدامها للعناية بجمالك، كما يوجد خلطات ووصفات مفيدة جداً للرموش يمكنك استخدامها كما يلي:

يعد واحد من الزيوت الطبيعية المفيدة جداً للشعر بوجه عام، حيث أنه يمتلك على كثير من العناصر المفيدة جداً فهو يحتوي على حمض الريسينوليك بنسبة 90% للعمل على منع تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز عملية نمو الشعر فهو يحتوي على الأحماض الدهنية، فقومي بغمر فرشاة الماسكارا في قليل من زيت الخروع ولكن يجب أن تكون خالية من الزيوت والمكياج تماماً، وطبقيه على الرموش قبل النوم مع مراعاة عدم ملامسة العينين لعدم الشعور بالألم ثم يتم غسيل العينين بالماء الفاتر ومزيل المكياج وقومي بتكرار استخدامها مرة كل يوم.

يحتوي زيت جوز الهند على كثير من العناصر المفيدة لفروة الرأس، فهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية المفيدة لصحة الرموش، نظراً لما يحتويه على أحماض دهنية وخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات، فقومي بغمر فرشاة الماسكارا في مقدار مناسب من زيت جوز الهند، قومي بتطبيق الزيت على الرموش العلوية والسفلية قبل الخلود للنوم، مع عدم تلامس العينين وفي الصباح يتم شطف العينين بالصباح التالي مع تكرار الاستخدام للحصول على أفضل النتائج، والحرص على استخدام زيت جوز الهند كل يوم قبل النوم.