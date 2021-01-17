فطيرة العشر دقائق المقرمشة.. ألذ عشوة خفيفة وسريعة يمكنكِ تناولها بمكونين فقط

تعتبر فطيرة العشر دقائق من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق فهي لا تأخذ كثير من الوقت في التخمر ولا تحتاج بذل مجهود، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في تحضير فطائر مالحة بإضافة الدجاج او اللحمة أو الجبن وكذلك في تحضير الفطائر الحلوة كالكريمة والشوكولاته وغيرها، كما يمكنك تحضير الفطيرة وتركها محفوظة في الثلاثة لمدة أسبوع دون أن يتأثر قوامها وإليكم كيفية تحضيرها فيما يلي تابعونا. مكونات فطيرة العشر دقائق دقيق أبيض مطحون جيدًا بمقدار 5 أكواب كبيرة.

كوب صغير من السكر.

خميرة فورية بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

ماء دافيء بمقدار كوبين كبيرين وقد نحتاج للزيادة حسب سمك العجينة.

زيت أبيض نقي بكمية نصف كوب كبير.

الحشو يكون حسب الطلب والرغبة وهل هي فطيرة حلوة أم مالحة. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق نضع كوبين من السكر وملعقتان الخميرة الفورية وكوبان من الدقيق في وعاء كبير ونقوم بتقليبهم جيدًا وبعدها يتم تركهم لمدة 10 دقائق في مكان دافيء. بعد تمام المدة نجد أن هذه العجينة قد تم تخمرها جيدًا وبعدها نضيف إليها باقي كمية الدقيق. نقوم بالعجن جيدًا حتى تصبح العجينة متجانسة وقوامها متماسك بعدها نضيف إليها رشة الملح مع باقي كمية الزيت المتبقية. نقوم بعجن العجينة جيدًا بعدها تصبح جاهزة للتقطيع والحشو أو الحفظ في الثلاجة. نبدأ بوضع الحشو من الجبن والفلفل الأخضر وقطع الزيتون المخلي والجبن الموتزاريلا، ويمكن وضع قطع الكفتة أو الدجاج أو اللحم المتبقي من وجبة الغذاء. في مقلاة عميقة نضع القليل من الزيت حتى يسخن جيداً، نبدأ بوضع فطيرة العشر دقائق حتى تبدأ في الإحمرار ثم نقلبها على الوجه الآخر لتمام النضج، وتقطع وتقدم ساخنة ومقرمشة. مكونات فطيرة العشر دقائقطريقة عمل فطيرة العشر دقائق الوسوم

تعتبر فطيرة العشر دقائق من أسهل وأسرع الوجبات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق فهي لا تأخذ كثير من الوقت في التخمر ولا تحتاج بذل مجهود، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في تحضير فطائر مالحة بإضافة الدجاج او اللحمة أو الجبن وكذلك في تحضير الفطائر الحلوة كالكريمة والشوكولاته وغيرها، كما يمكنك تحضير الفطيرة وتركها محفوظة في الثلاثة لمدة أسبوع دون أن يتأثر قوامها وإليكم كيفية تحضيرها فيما يلي تابعونا. مكونات فطيرة العشر دقائق دقيق أبيض مطحون جيدًا بمقدار 5 أكواب كبيرة.

كوب صغير من السكر.

خميرة فورية بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

ماء دافيء بمقدار كوبين كبيرين وقد نحتاج للزيادة حسب سمك العجينة.

زيت أبيض نقي بكمية نصف كوب كبير.

الحشو يكون حسب الطلب والرغبة وهل هي فطيرة حلوة أم مالحة. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق نضع كوبين من السكر وملعقتان الخميرة الفورية وكوبان من الدقيق في وعاء كبير ونقوم بتقليبهم جيدًا وبعدها يتم تركهم لمدة 10 دقائق في مكان دافيء. بعد تمام المدة نجد أن هذه العجينة قد تم تخمرها جيدًا وبعدها نضيف إليها باقي كمية الدقيق. نقوم بالعجن جيدًا حتى تصبح العجينة متجانسة وقوامها متماسك بعدها نضيف إليها رشة الملح مع باقي كمية الزيت المتبقية. نقوم بعجن العجينة جيدًا بعدها تصبح جاهزة للتقطيع والحشو أو الحفظ في الثلاجة. نبدأ بوضع الحشو من الجبن والفلفل الأخضر وقطع الزيتون المخلي والجبن الموتزاريلا، ويمكن وضع قطع الكفتة أو الدجاج أو اللحم المتبقي من وجبة الغذاء. في مقلاة عميقة نضع القليل من الزيت حتى يسخن جيداً، نبدأ بوضع فطيرة العشر دقائق حتى تبدأ في الإحمرار ثم نقلبها على الوجه الآخر لتمام النضج، وتقطع وتقدم ساخنة ومقرمشة. مكونات فطيرة العشر دقائقطريقة عمل فطيرة العشر دقائق

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