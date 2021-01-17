اقوى وصفة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة بمكونات طبيعية مع الكريم السحرى 

اقوى وصفة سحرية لتفتيح المناطق الحساسة أغلبية السيدات تعاني من مشكلة اسمرار البشرة ووجود البقع الداكنة في المناطق الحساسة وبين الفخذي وتحت الإبط وغيرها من المناطق التي تسبب الإحراج الكبير والإزعاج أمام زوجها، مما يجعلهن يرغبون في تفتيح المناطق الحساسة بشكل آمن وسريع وبنتائج مضمونة تدوم دائماً، فقد نجدهم تلقائياً يتجهون لتطبيق المنتجات الكيميائية التي تعمل على تفتيح البشرة، ولكنها كما ذكرنها أنها مركبات من مكونات كيميائية مجهولة لن ندرك مدى خطورتها على البشرة، ولكن لا داعي للقلق نحن اليوم جئنا لكم بوصفات طبيعية تعمل على التفتيح السريع للمناطق الداكنة بالجسم.

الوصفة السحرية لتفتيح المناطق الحساسة

تعرفي معنا على الوصفة السحرية على تفتيح بشكل طبيعي منها:

الليمون الحامض:

الليمون يحمل الكثير من الخواص التي تعمل بشكل كبير على ترطيب البشرة وتفتيحها، ومن هم مكونات الخلطات المنزلية المبيضة أو الكريمات الكيميائية، لأنه يحتوي على أحماض دهنية مفيدة للبشرة، ميتم من خلال عمل مساج خفيف للمنطقة الحساسة بنصف ليمونة وتترك دون الحاجة لغسيل.

اقوى وصفة سحرية كريم جليسوليد وزيت اللوز:

نقوم بخلط 125 م من كريم جليسوليد مع القليل من عصير الليمون ويذاب به قرص من فيتامين سي الفوار ونخلط الكريم مع زيت اللوز المر وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس، ونضع الخليط في عبوة ونحرص على القيام برج الزجاجة بشكل جيد وتحفظ بالثلاجة وتترك لمدة ستة أيام ويتم تطبيقها على المنطقة الداكنة ليلة كاملة وفي الصباح نأخذ حمام ونستمر على القيام بذلك بشكل يومي لمدة أسبوع حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

خل التفاح:

من المواد التي أثبتت فعالية كبيرة في تفتيح المناطق الداكنة من خلال غمس قطعة قطن في خل التفاح على المنطقة المراد تفتيحها وتترك لمدة ثلث ساعة ومن ثم تشطف بالماء.