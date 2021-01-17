كيراتين من المنزل لفرد أكثر بصيلات الشعر خشونة تجعله انسيابي لامع في أقل من ساعة، لا شك أن كل الفتيات والسيدات ترغب في الحصول على لشعر طويل قوي لما له من سحر وجاذبية ويعطي الشخص ثقة بالنفس، وصفة اليوم رغم بساطة مكوناتها إلا إنها تُعد بمثابة كيراتين طبيعي فعال للغاية في معالجة الشعر التالف والأطراف التي تعاني من التقصف، كما يساعد على تقوية الشعر وإيقاف تساقطه والتخلص أيضا من الشيب المبكر، كما يقوم بفرد الشعر من الجذور وتنعيم ملمسه بدون استعمال أي نوع من أنواع المواد الكيميائية، لذا فهي خلطة متكاملة العناصر تعطيكِ نتيجة هائلة تدوم طويلا ومن أول استعمال.

كيراتين من المنزل لفرد الشعر الخشن

هذه الخلطة تناسب كل الأعمار ويمكن استعمالها أيضا للرجال لتقوية الشعر ومنع تساقطه، احضري مقدار ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة، حبة وحدة من الخيار الطازج، ملعقة من زيت جوز الهند، ملعقة من زيت الجوجوبا، 10 قطرات من زيت اللافندر العطري، قومي بتقشير الخيار ووضع القشر في الخلاط لعمل عصير الخيار، ثم قومي بتصفية الخليط للحصول على السائل بدون قشر أو شوائب، صبي مقدار العصير في وعاء زجاجي ثم أضيفي مقدار الخميرة، اخلطي المكونين جيدا بواسطة أصابعك ثم قومي بتغطية الوعاء بقماشة ذات لون قاتم، اتركي الوعاء جانبا حتى تختمر الخلطة ويتضاعف حجمها ثم يمكنك استعمالها بعد ذلك.

طريقة استخدام الكيراتين المنزلي لتنعيم الشعر

قبل الاستخدام تأكدي من خلو شعرك من الزيوت أو مستحضرات العناية بالشعر، لأنها تعتبر بمثابة عازل يمنع الشعر من الاستفادة من الخلطة، بعد ذلك قومي بترطيب شعرك قليلا باستخدام ماء دافئ ثم ضعي الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، يمكنك تقسيم الشعر والانتهاء من كل قسم على حدا للتأكد من وصول الخلطة لكل أجزاء الشعر، تمشيط الشعر مع تغطيته بطبقة ثانية من الكيراتين مفيد جدا في تغليف الشعر وتسريع نتيجة الخلطة، أيضا تغطية الشعر بوعاء بلاستيكي أو فوطة ساخنة مفيد في تفتيح مسامات الشعر وبالتالي امتصاص الكيراتين بشكل أسرع وتحقيق نتيجة أفضل من حيث درجة نعومة الشعر ودرجة الزيادة في معدل الطول والكثافة..

بعد مرور ساعة يتم غسل الشعر بواسطة شامبو طبيعي أو غسول بدون كواد كيميائية، وبعد شطف الشعر جيدا وتجفيفه قليلا يتم استعمال الزيوت الأساسية في مكونات الخلطة، قومي بخلط مقادير زيت اللافندر وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وتسخينها في راحة يدك من خلال فركها بشكل سريع، ثم امسحي بها شعرك وتغلغلي بين الخصلات مع تدليك خفيف لفروة الرأس، ينبغي عليك أن تتأكدي أيضا من مسح أطراف شعرك بخليط الزيت لترطيبها ومنع العوامل الجوية من التأثير بشكل سلبي عليها.