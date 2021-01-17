الوصفة القنبلة للشعر انبات الفراغات ومنع التساقط وتطويل الشعر في أسبوع واحد نتيجة روعه

الوصفة القنبلة للشعر تريد الكثير من السيدات في أن تحصل على شعر قوي وكثيف وطويل وصحي، ولكنها تتعرض للكثير من المشاكل التي تجعل ذلك حلم مستحيل تحقيقه، لأنها تعرض شعرها للكثير من العوامل الخاطئة منها الإفراط من استخدام صبغات الشعر، وكذلك القيام بتطبيق منتجات فرد الشعر وغيرها من المواد التي يوجد بها مواد ضار تلحق الضرر على شعرك، ولن ننسى أن سوء التغذية وفقدان الجسم الكثير من الفيتامينات والمعادن والحديد يقضي بصحة الشعر، لذا نقدم لكم اليوم وصفات طبيعية أثبتت فعاليتها القوية في التخلص من الشعر الخفيف، والتي تعمل على تحفيز نمو لإنتاج الشعر بغزارة.

أبرز الوصفات الطبيعية للشعر الخفيف

أمر هام أننا نبحث بشكل دائم على الوصفات التي تمنح الشعر كل ما يكون بحاجة له من مغذيات طبيعية للشعر وتزيد من طوله وكثافته:

صفار البيض

يساعد القناع على منح الشعر البروتين اللازم الذي يحفز نمو الشعر، وتتم من خلال خفق صفار البيض مع ملعقتين من زيت الزيتون، مع القيام بإضافة كوب ماء لتخفيف المزيج، ومن ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط وتترك لمدة ربع ساعة حتى أن تسفيد فروة الرأس من الفيتامينات الهامة الموجودة بصفار البيض، ومن الأفضل القيام بتكرار الوصفة مرتين من كل شهر.

النيم

نقوم بخلط كمية من أوراق النيم بعض طحنها حتى أن نحصل على خليط بودر، ونقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات معاً حتى أن تتجانس المكونات سوياُ حتى نحصل على عجين، وتترك على فروة الرأس مع التدليك برفق، وتترك على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالماء الدافئ والشامبو، مع مراعاة تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج المرغوب بها.