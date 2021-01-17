الفوائد الطبية لزيت النعناع للشعر والبشرة والعلاقة الزوجية بنتائج مذهلة

زيت النعناع يعتبر هو من افضل الزيوت التي تستخدم علي الإطلاق فهو له الكثير من الفوائد الطبية لزيت النعناع والتي ينصح به الكثير من الأطباء و الكيميائيين وأصحاب الوصفات العشبية مثل العطار في أضافته لكثير من المركبات الدوائية فدائما يمتاز بتنوع فوائد زيت النعناع الطبية كعشب وزيت يستخدم منذ القدم.

يعالج ألم وخشونة المفاصل والعضلات.

يستخدم في استعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من فيروس كرونا كوفيد 19.

يريح الأعصاب يعالج الصداع.

التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يعالج الحساسية الموسمية.

يعالج الحكة والهرش في جسم الإنسان.

يقلل من الشعور بالغثيان.

عند شم زيت النعناع فانه يسلك ويفتح مجري الجيوب الأنفية.

يعالج الم القولون العصبي.

زيادة الطاقة الطبيعية ويعالج الإحساس بالخمول.

يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته.

مفيد للبشرة الدهنية والجافة.

يعالج قشرة الشعر.

يعمل كمعالج ومقوي للثة وتبييض للاسنان.

فوائد زيت النعناعأضرار زيت النعناع

فان تناول الكثير من زيت النعناع في الجسم خطر جدا علي الجسم يتحول من مفيد للجسم إلى مادة سامة ولابد من تناول اقل من 3 قطرات حتي يستفيد الجسم ويمكنك معرفة اذا كنت تعاني من حساسية زيت الزيتون من خلا هذه الأعراض:

تقرح الفم والمعدة.

لا ينصح باستخدام زيت النعناع للأطفال والرضع والحوامل.

ينعم ويغذي فروة الرأس. يقضي علي قشرة الرأس تماماً. حماية فروس الرأس من الحشرات مثل القمل. يحمي من تساقط الشعر ويعمل علي إطالته. عند مزج زيت النعناع بالشامبو تحصل علي نتائج هائلة ونعومة رائعة. يمزج زيت النعناع بزيت الزيوت وتدلك به فروة الرأس جيدا ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة فيعمل علي تعزيز نمو الشعر.

يمنح البشرة الزيوت الطبيعية التي تحتاج لها لنضارة البشرة فيدخل فالكثير من المركبات الدوائية للبشرة.

يستخدم في تركيب كريم نانيس لتفتيح البشرة وأزاله الجلد الميت وهو اقوي كريم اثبت فاعلية لتفتيح البشرة.

يعالج حب الشباب والهالات السوداء تحت العين ويحذر من استخدامه بالقرب من العين لأضراره علي العين.

يعمل علي علاج حروق الشمس للبشرة وتوحيد لون البشرة.

يستخدم في تركيبات التنت ومورد الخدود والشفايف بكمية بسيطة ليعمل علي نضارة البشرة بالزيوت المحتاجة إليها.

فوائد زيت النعناع للشعرفوائد زيت النعناع للبشرةطريقة تحضير زيت النعناع بالمنزل

كيفية عمل زيت النعناع بالمنزل فمن الأفضل أن تقوم بعمل زيت النعناع بنفسك في المنزل حتي تتضمن بعدم دخول أي مواد حافظة أو مركبات كيميائية فمن بعض لأمور حين تزرع كمية من النعناع وتريد استعمال النعناع بشكل صحي.

فيمكنك الغسل الجيد للنعناع وان تفرز النعناع جيدا من الورق الزابل أو الأصفر.

ثم تضع النعناع بعد تجفيفه جيدا في وعاء محكم الغلق ويضاف إليه كمية قليلة من الزيت النباتي.

وتركه في مكان دافئ بعيداً عن الشمس لمدة بضع أسابيع قليلة وبعدها تصفية الزيت من الورق وستحصل علي زيت منزلي الصنع.

فوائد زيت النعناع للجنس والعلاقة الزوجية

فكان يستخدمه القدماء منذ الأزل في تعزيز العلاقة الحميمية للرجال والنساء علي حد سواء فيمتاز زيت النعناع بفاعليته في الاسترخاء ويعد زيت النعناع محفز جنسي فعال ومثير للشهوة بطريقة طبيعية ولا يؤثر علي الصحة بل يقوي من طاقة الإنسان وإعادة النشاط الطبيعي والحيوية للجسم.