وجبة البوريك التركي التي ستبهر كل من يقوم بعملها طعم لذيذ وتحفة بشكل ملفت جدا

البوريك التركي من الأكلات السريعة اللذيذة جداً التي يمكن تناولها في أي وقت، وهو من أشهر وأفضل الأطباق التركية المعروفة بطعمها الخرافة الممتع، لا يفضله الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع أفراد العائلة حيث يمكن إعداده باللحمة المفرومة أو بأي نوع من الجبن، ويمكن حمله في أي مكان مثل المدرسة أو الرحلات ويمكن الإحتفاظ به لمدة طويلة في الفريزر وعند الحاجة له تقومي بتسخينه فقط في الفرن، فهو يعتبر من الأطباق الرئيسية أو الجانبية على السفرة لدى الكثير من الناس، وفي هذه المقالة نقدم مكونات البوريك التركي باللحمة المفرومة وكيفية تحضيره.

مقادير البوريك التركي باللحمة المفرومة

تستخدم لعمل البوريك التركي مجموعة من المقادير المعقولة التي يمكن أن تتواجد عند كل ست بيت شاطرة وهي كما يلي:

500 جرام من اللحمة المفرومة.

500 جرام من الجلاش الجاهز ( أو أي جلاش متوفر لديكي ).

حبة كبيرة من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من جوز الطيب.

ملعقة صغيرة من الملح.

تشريبة الجلاش

2 حبة من البيض.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

أحلى طريقة تحضير لأحلى ست مطبخ تبهر الكثير من حولها بأكلاتها اللذيذة وهذه الطريقة هي كالتالي: