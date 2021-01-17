وجبة البوريك التركي التي ستبهر كل من يقوم بعملها طعم لذيذ وتحفة بشكل ملفت جدا

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البوريك التركي من الأكلات السريعة اللذيذة جداً التي يمكن تناولها في أي وقت، وهو من أشهر وأفضل الأطباق التركية المعروفة بطعمها الخرافة الممتع، لا يفضله الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع أفراد العائلة حيث يمكن إعداده باللحمة المفرومة أو بأي نوع من الجبن، ويمكن حمله في أي مكان مثل المدرسة أو الرحلات ويمكن الإحتفاظ به لمدة طويلة في الفريزر وعند الحاجة له تقومي بتسخينه فقط في الفرن، فهو يعتبر من الأطباق الرئيسية أو الجانبية على السفرة لدى الكثير من الناس، وفي هذه المقالة نقدم مكونات البوريك التركي باللحمة المفرومة وكيفية تحضيره.مقادير البوريك التركي باللحمة المفرومة
تستخدم لعمل البوريك التركي مجموعة من المقادير المعقولة التي يمكن أن تتواجد عند كل ست بيت شاطرة وهي كما يلي:
- 500 جرام من اللحمة المفرومة.
- 500 جرام من الجلاش الجاهز ( أو أي جلاش متوفر لديكي ).
- حبة كبيرة من البصل.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من جوز الطيب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
تشريبة الجلاش
- 2 حبة من البيض.
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
أحلى طريقة تحضير لأحلى ست مطبخ تبهر الكثير من حولها بأكلاتها اللذيذة وهذه الطريقة هي كالتالي:
- نقوم بتحضير الحشو من خلال وضع حبة البصلة المفرومة في طاسة على النار مع قليل من الزيت وتقليبها إلى أن تذبل البصلة، نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة عليها والفلفل الأسود والملح وجوز الطيب ونقلبهم جيداً ونتركهم حتى تتعصج اللحمة.
- نقوم في ذلك الوقت بتحضير صوص التشريبة عن طريق وضع الزيت والسمنة في طبق واسع عميق وعليه الحليب والبيض والفلفل الأسود والملح ونضربهم جيداً بالمضرب السلك ونتركهم.
- نحضر أربع ورقات كاملة من الجلاش ونفرد كل ورقة منهم ونسقيها بملعقتين من الصوص وتوزيعهم على كل الورقه باستخدام الفرشاة، ونكرر هذه الخطوة على الثلاث ورقات المتبقيين.
- نضع الأربع ورقات فوق بعض ثم نقوم بوضع حشوة اللحمة المفرومة عليهم بشكل طولي على الأطراف من الناحية العريضة ونقوم بلف الجلاش جيداً ونضعه في صينية مدهونة.
- نقوم بتكرار هذه الخطوة السابقة على جميع ورق الجلاش المتبقي حتى تنتهي تماماً من كمية اللحمة المفرومة والجلاش.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الرولات بالسكين على شكل أصابع ونوزع عليها باقي صوص التشريبة على الوجه.
- نغطي الصينية ونتركها ترتاح لمدة ساعتين أو أكثر.
- ندخل الصينية على درجة حرارة 200 درجة مئوية والأول نقوم بتشغيل الفرن من أسفل حتى يأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نشغل الشواية ليأخذ هذا اللون من أعلى.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة ويقدم بألف هنا وشفا.
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البوريك التركي من الأكلات السريعة اللذيذة جداً التي يمكن تناولها في أي وقت، وهو من أشهر وأفضل الأطباق التركية المعروفة بطعمها الخرافة الممتع، لا يفضله الأطفال الصغار فقط بل والكبار وجميع أفراد العائلة حيث يمكن إعداده باللحمة المفرومة أو بأي نوع من الجبن، ويمكن حمله في أي مكان مثل المدرسة أو الرحلات ويمكن الإحتفاظ به لمدة طويلة في الفريزر وعند الحاجة له تقومي بتسخينه فقط في الفرن، فهو يعتبر من الأطباق الرئيسية أو الجانبية على السفرة لدى الكثير من الناس، وفي هذه المقالة نقدم مكونات البوريك التركي باللحمة المفرومة وكيفية تحضيره.مقادير البوريك التركي باللحمة المفرومة
تستخدم لعمل البوريك التركي مجموعة من المقادير المعقولة التي يمكن أن تتواجد عند كل ست بيت شاطرة وهي كما يلي:
- 500 جرام من اللحمة المفرومة.
- 500 جرام من الجلاش الجاهز ( أو أي جلاش متوفر لديكي ).
- حبة كبيرة من البصل.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من جوز الطيب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
تشريبة الجلاش
- 2 حبة من البيض.
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
أحلى طريقة تحضير لأحلى ست مطبخ تبهر الكثير من حولها بأكلاتها اللذيذة وهذه الطريقة هي كالتالي:
- نقوم بتحضير الحشو من خلال وضع حبة البصلة المفرومة في طاسة على النار مع قليل من الزيت وتقليبها إلى أن تذبل البصلة، نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة عليها والفلفل الأسود والملح وجوز الطيب ونقلبهم جيداً ونتركهم حتى تتعصج اللحمة.
- نقوم في ذلك الوقت بتحضير صوص التشريبة عن طريق وضع الزيت والسمنة في طبق واسع عميق وعليه الحليب والبيض والفلفل الأسود والملح ونضربهم جيداً بالمضرب السلك ونتركهم.
- نحضر أربع ورقات كاملة من الجلاش ونفرد كل ورقة منهم ونسقيها بملعقتين من الصوص وتوزيعهم على كل الورقه باستخدام الفرشاة، ونكرر هذه الخطوة على الثلاث ورقات المتبقيين.
- نضع الأربع ورقات فوق بعض ثم نقوم بوضع حشوة اللحمة المفرومة عليهم بشكل طولي على الأطراف من الناحية العريضة ونقوم بلف الجلاش جيداً ونضعه في صينية مدهونة.
- نقوم بتكرار هذه الخطوة السابقة على جميع ورق الجلاش المتبقي حتى تنتهي تماماً من كمية اللحمة المفرومة والجلاش.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الرولات بالسكين على شكل أصابع ونوزع عليها باقي صوص التشريبة على الوجه.
- نغطي الصينية ونتركها ترتاح لمدة ساعتين أو أكثر.
- ندخل الصينية على درجة حرارة 200 درجة مئوية والأول نقوم بتشغيل الفرن من أسفل حتى يأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نشغل الشواية ليأخذ هذا اللون من أعلى.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة ويقدم بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة البوريك التركي التي ستبهر كل من يقوم بعملها طعم لذيذ وتحفة بشكل ملفت جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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