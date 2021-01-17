كريم ليلي من منزلك أقوى من البوتوكس لإزالة التجاعيد رائع في شد وتفتيح البشرة

كريم من منزلك أقوى من البوتوكس 10 مرات لإزالة التجاعيد وشد وتفتيح البشرة، كريم فيتامين سي هو كريم طبيعي من كنوز المطبخ يعتبر أقوى من البوتوكس بكثير في نتيجته وتأثيره الرائع على البشرة، ويعد افضل كريم طبيعي يمكنك تحضيره من المنزل يجعلك تتخلصين من الخطوط المحفورة في الوجه، وإخفاء التجاعيد الموجودة حول الفم والجبهة بالاضافة إلى تجاعيد الرقبة، أيضا يجعلك تتخلصين من البقع الداكنة والتصبغات الموجودة في الوجه ويقوم بتفتيح البشرة بشكل طبيعي وآمن دون أضرار، كما يعمل علي تحفيز إنتاج الكولاجين وينشط الدورة الدموية التي تجعل الوجه مشدود يشع شبابا وحيوية.

روتين يومي للتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة

خلطة اليوم رباعية الفوائد وسنقوم أولا بتحضير غسول طبيعي، ثم مقشر لخلايا البشرة، ثم ماسك طبيعي لتفتيح وشد البشرة، وبعد ذلك سنقوم بتحضير الكريم الليلي في الخطوة الأخيرة، عليك تجهيز المكونات التالية:

كوب صغير من الأرز العادي أو الأرز البسمتي (يُشطف بالماء ثم يُجفف).

ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المجففة أو الطازجة أو قشور الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

من 2 الي 3 أكواب من الماء.

معلقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند أو زيت الأرجان ويمكنك أيضا اضافة الجلسرين.

قطع من البرتقال أو الليمون الحامض ويمكنك اضافة عصير البرتقال.

القليل من شرائح الخيار الطازجة.

يتم تحضير إناء للطهي ثم يُضاف إليه مقدار كلا من الأرز ، قشور البرتقال أو الليمون ، بذور الكتان وأيضا مقدار الماء ثم يُضاف الي الإناء مقدار الزيت المراد إضافته ثم يُرفع الإناء على نار متوسطة حتي يتم الغليان جيدا وتسوية المكونات ، بعد ذلك يرفع الإناء بعيدا عن النار ويترك لتهدئة الخليط قليلا ثم يتم وضع الخليط في الخلاص الكهربائي ويتم أضافة قطع البرتقال أو الليمون الحامض ثم يتم اضافة شرائح الخيار الطازجة، بعد ذلك يتم خلط المكونات ومزجها جيدا ثم يُصفي الخليط جيدا للحصول على محلول.

طريقة التحضير والاستخدام

أولا تحضير الغسول الطبيعي باستخدام ثلاثة ملاعق كبيرة من المحلول الناتج، ملعقة كبيرة من ماء الورد، ويمكنك اضافة القليل من مبشور الصابون إذا أردتي، ويتم التقليب ثم يتم غمس قطنة بهذا المحلول ويُغسل الوجه صباحا عن طريق تحريك القطنة بحركات دائرية ثم يُشطف الوجه بالماء، ولتحضير المقشر تؤخذ كمية مناسبة من المحلول ويضاف إليه ملعقة كبيرة من السكر ويتم التقليب ، بعد ذلك يطبق على الوجه ويتم عمل مساج لدقائق لإزالة الجلد الميت من الوجه ثم يُشطف الوجه ، يُستعمل المقشر مرتين في الأسبوع.

لتحضير الماسك يتم إضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من المحلول، ملعقة كبيرة من دقيق المخبوزات ويُمكنك استبداله بدقيق الحمص أو نشاء الذرة، ثم يتم المزج جيدا ليتم الحصول علي قوام كريمي، يُطبق الماسك الطبيعي علي الوجه والرقبة ثم يُترك لمدة نصف ساعة ويجب الاسترخاء أثناء وضع الماسك، يزال الماسك باستخدام قطنة مبللة بماء دافئ ثم يُشطف الوجه بعدها بالماء البارد، ولتحضير الكريم الليلي نستخدم 5 ملاعق كبيرة من المحلول، ثلاثة ملاعق كبيرة من جل الصبار، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت فيتامين E، ثم يتم خلط المكونات للحصول على قوام كريمي، يُطبق الكريم مساءا قبل النوم علي الوجه بالكامل والرقبة أيضا ويتم عمل مساج حتي تتشرب البشرة الكريم.