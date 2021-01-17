طريقة عمل الليزي كيك الشهي بدون فرن في المنزل بخطوات بسيطة

يعتبر الليزي كيك ، من أشهى الحلويات الباردة المعروفة، فهو الأول في قائمة الحلويات الباردة التي يتم صنعها بدون فرن، وهو من الحلويات الأمنة التي يمكنك تحضيرها في منزلك مع أطفالك بدون خوف، لأنه لا يحتاج إلي نار عند تسويته، وهو من الحلويات المعروفة في مصر والوطن العربي، وكثير من الأمهات تحرص على عمله في المنزل بدل من شرائه من المحلات لتضمن السلامة لأسرتها، وطريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة ولا يستغرق وقت طويل في عمله، وهو من الحلويات اللذيذة الطعم ويمكن عمله في المناسبات والأعياد والحفلات، فهو يتمتع بطعم جميل يجذب الناس إليه من روعة حلاوته، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الليزي البارد بدون فرن بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات الليزي كيك مكونات الليزي كيك يتكون الكيك من مكونات بسيطة تجعل طعمه روعة ومذاقه جميل وهى كما يلي:- ثلاث بواكي من البسكوت السادة. ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام. كوب من الحليب السائل الطازج. كوب من الزبدة. كوب من السكر البودرة. ملعقة من الفانيلا. مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الليزي كيك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بوضع الزبدة على نار هادئة حتى تذوب تماماً.

ثم نضيف الحليب والكاكاو والسكر والفانيلا ونقلبهم حتى نحصل على قوام ثقيل.

نترك الخليط جانباً حتى يبرد.

نقوم بإحضار البسكوت ونقوم بتكسيره إلى قطع صغيرة الحجم وناعمة، ثم نضعه في القالب المدهونه بقليل من الزيت.

نقوم بوضع الخليط في قالب البسكوت ونقوم بتحريكه من اليمين إلي اليسار حتى يدخل الخليط أسفل القالب، ثم نقوم بتغطية القالب بكيس من النايلون.

نقوم بإدخال القالب الفريز ونتركه لمدة ثلاث ساعات حتى يتماسك.

بعد مرور ثلاث ساعات نقوم بإخراج القالب من الفريزر ونرشه بالمكسرات ونقطعه ونضعه على طبق التقديم وبالهنا والشفاء. أنواع الليزي كيك يوجد للكيك أنواع متعدة وأشكال مختلفة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كيك البسكوت بدون بيض. كيك البسكوت بالشكولاتة. تورتة ليزي كيك. بسكوت الشكولاتة بجوز الهند. بوبس ليزي كيك. كرات البسكوت ليزي بالشكولاتة. بسكوت محشي بالكريمة. الوسوم

يعتبر الليزي كيك ، من أشهى الحلويات الباردة المعروفة، فهو الأول في قائمة الحلويات الباردة التي يتم صنعها بدون فرن، وهو من الحلويات الأمنة التي يمكنك تحضيرها في منزلك مع أطفالك بدون خوف، لأنه لا يحتاج إلي نار عند تسويته، وهو من الحلويات المعروفة في مصر والوطن العربي، وكثير من الأمهات تحرص على عمله في المنزل بدل من شرائه من المحلات لتضمن السلامة لأسرتها، وطريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة ولا يستغرق وقت طويل في عمله، وهو من الحلويات اللذيذة الطعم ويمكن عمله في المناسبات والأعياد والحفلات، فهو يتمتع بطعم جميل يجذب الناس إليه من روعة حلاوته، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الليزي البارد بدون فرن بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات الليزي كيك مكونات الليزي كيك يتكون الكيك من مكونات بسيطة تجعل طعمه روعة ومذاقه جميل وهى كما يلي:- ثلاث بواكي من البسكوت السادة. ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام. كوب من الحليب السائل الطازج. كوب من الزبدة. كوب من السكر البودرة. ملعقة من الفانيلا. مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الليزي كيك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بوضع الزبدة على نار هادئة حتى تذوب تماماً.

ثم نضيف الحليب والكاكاو والسكر والفانيلا ونقلبهم حتى نحصل على قوام ثقيل.

نترك الخليط جانباً حتى يبرد.

نقوم بإحضار البسكوت ونقوم بتكسيره إلى قطع صغيرة الحجم وناعمة، ثم نضعه في القالب المدهونه بقليل من الزيت.

نقوم بوضع الخليط في قالب البسكوت ونقوم بتحريكه من اليمين إلي اليسار حتى يدخل الخليط أسفل القالب، ثم نقوم بتغطية القالب بكيس من النايلون.

نقوم بإدخال القالب الفريز ونتركه لمدة ثلاث ساعات حتى يتماسك.

بعد مرور ثلاث ساعات نقوم بإخراج القالب من الفريزر ونرشه بالمكسرات ونقطعه ونضعه على طبق التقديم وبالهنا والشفاء. أنواع الليزي كيك يوجد للكيك أنواع متعدة وأشكال مختلفة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كيك البسكوت بدون بيض. كيك البسكوت بالشكولاتة. تورتة ليزي كيك. بسكوت الشكولاتة بجوز الهند. بوبس ليزي كيك. كرات البسكوت ليزي بالشكولاتة. بسكوت محشي بالكريمة.

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