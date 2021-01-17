طرق لعلاج جفاف الشعر و هيشانه فأسبوع واحد فقط و نتيجة من أول مرة، يعتبر الافوكادو نبات من نباتات الغاريات وهو من اشهر أنواع الفاكهة بسبب فوائده العديدة المستخدمة من قبل الإنسان، وذلك لاحتوائه علي الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين B المسئول عن تقوية جهاز المناعة، ويعتبر علاج جيد للتحكم في ضغط الدم لاحتوائه علي البوتاسيوم، ومصدر غني للحصول علي البروتينات وسنتعرف في تلك المقالة علي طرق لعلاج جفاف الشعر و هيشانه فأسبوع واحد فقط و نتيجة من أول مرة.

طرق استخدام الافوكاو في علاج جفاف الشعر

طريقة استخدام الافوكادو لعلاج جفاف الشعر بطريقة سهلة وفعالة يستخدم الافوكادو مع العسل الأبيض وكريم الشعر المنساب لكي بالكمية التي تناسب طول الشعر وكثافته ويترك علي شعرك مده لا تقل عن 3 ساعات ثم اغسليه جيدا باستخدام الشامبو والماء، يعاد تلك الاستخدام مره كل أسبوع حتى الحصول علي نتيجة مرضية .

الافوكاود وطرق استخدامه في تنعيم الشعر بطريقه طبيعية

طريقة استخدام الافوكادو في تنعيم الشعر بطريقه سهلة وبسيطه يستخدم الافوكادو مع ثمره الموز وخلطهم جيدا فهذا الخليط يعطي لمعانا للشعر ويسبب تنعيمه فعليكي وضعهم علي الشعر من جذوره إلي فروة الرأس .

الافوكادو وطرق استخدامه في علاج مشاكل الشعر طبيعيا

طريقة استخدام الافوكادو لتغذية الشعر ضعي خليط من الافوكادو والمايونيز علي الشعر لمده لا تقل عن تلت ساعه واغسليه جيدا بالماء والشامبو وسيكسب شعرك التغذية والحماية من الجفاف وأمداده بالفيتامينات.

الافوكادو وطرق استخدامه في علاج قشرة الشعر طبيعيا

زيت الافوكادو يعتبر من الزيوت الأحادية من الزيوت النباتية التي تمتلك فوائد عديده علي الجسم والشعر فيساعد زيت الافوكادو علي التقليل من القشرة التي تعاني منها الكثير من الفتيات والنساء في فروة الرأس ويجعل الشعر اكثر ترطيبا .

الافوكادو وطرق استخدامه في تكثيف الشعر

امزجي الافوكادو مع زيت الزيتون جيدا وضعيه علي فروة الرأس لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم اغسليه جيدا بالماء والشامبو وأعيدي ذلك الاستخدام البسيط علي الأقل مرتين كل 7 أيام للحصول علي نتيجة في زيادة كثافة شعرك وذلك لاحتواء الافوكادو علي كمية وفيرة من فيتامين B كما ذكرنا .