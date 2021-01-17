طولي شعرك بسرعة الصاروخ مع أقوى الوصفات الفعالة لتطويل الشعر في أيام فقط

طولي شعرك بسرعة الصاروخ كل فتاة قامت بتجربة العديد من الطرق وراء الحصول على شعر قوى وطويل وكثيف، وفي النهاية تكون بلا جدوى، حيث أن حلم الحصول على شعر طويل وكثيف يروج الكثير من الفتيات، حيث أن الشعر هو تاج كل امرأة وعنوان جمالها، وهذا يجعل فئة كبيرة من الفتيات تقبل بشكل كبير على صالونات التجميل من أجل اتباع روتين يساعد على إطالة وكثافة الشعر مما يجعلها تذهب له على الأقل مرة من كل أسبوع، وهذا مكلف للغاية كما أنه يحتاج منها الكثير من الوقت، لذلك نحن هنا اليوم سوف نتعرف معاً على أهم الوصفات الطبيعية لتمنحك أفضل النتائج بوقت قصير.

وصفات طبيعية لزيادة طول وكثافة الشعر

سوف نطرح عليك مجموعة متنوعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة طول وكثافة الشعر بمكونات بسيطة ولكن النتاج مبهرة:

تتم بكل سهولة فقط تحتاجين لاستخراج المادة الهلامية الموجودة بالصبار ويتم تدليك فروة الرأس بالجل الناتج عنها برفق مثل المساج الخفيف، يترك الهلام على الشعر ليلة كاملة ونقوم بغسله في الصبح للحصول على نتائج مرضية.

نقوم بخلط حبة واحدة من البيض مع نصف كوب من الملء وملعقتين من زيت الزيتون ونخلط المكونات معاً بشكل جيد من خلال المضرب اليدوي، ومن ثم نقوم بتنظيف الشعر وتجفيفه وتطبيق الخليط على الشعر، ويترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو، حتى أن تتخلصين من رائحة البيض، يتم تكرار الوصفة على الأقل مرة من كل أسبوع.

ماء البصل

يوجد الكثير من الفيتامينات التي تحفز نمو الشعر يتم من خلال تقطيع ثمرة من البصل لشرائح وتهرس بالخلاط الكهربائي ونأخذ الناتج عنها وندلك به فروة الرأس برفق بأطراف الأصابع ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء بالطريقة المعتادة.