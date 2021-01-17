اقوى وصفه سحريه لشد وتفتيح البشره والتخلص من الحبوب والتجاعيد فى دقائق يجعل وجهك مثل البدر

وصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجه إذا كنتِ تخافي من ظهور التجاعيد ولن تجدين الحل المناسب فسوف اجعلك تستمتعين بوجه صافي خالي من التجاعيد باستخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة لصحة البشرة وتعمل على تغذيتها وتنظيفها بعمق، كما أن البشرة تحتاج لكثير من المواد الطبيعية التي تحمي البشرة وتجعلها نضرة وجذابة.وصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجه
تعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه وتجعله خالي من التجاعيد والخطوط الرفيعة وغيرها ومن تلك الوصفات ما يلي:وصفة نشا الذرة وبياض البيض:
بياض البيض ونشا الذرة من الوصفات الطبيعية المفيدة لمقاومة ومحاربة التجاعيد، وعندما يتم خلطهم مع بعضهم يعطي البشرة أفضل النتائج نظراً لما يحتويه من عناصر طبيعية مفيدة جداً لصحة الجلد، فقومي بإحضار وعاء اخلطي به بياض بيضة مع مقدار من نشا الذرة واجلطيهم جيداً مع بعضهم حتى أن يكون لديك عجينة ناعمة وطرية، ثم يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة واتركيه حتى أن يجف تماماً ولمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر.وصفة ماسك عصير الليمون وخشب الصندل
تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة فقومي بخلط ملعقة من مسحوق خشب الصندل وملعقة واحدة من عصير الليمون حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة ثم قومي بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة واتركيه حتى أن يجف لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر.وصفة لبن الليمون والزبادي:
تعمل هذه الوصفة على شد تجاعيد الوجه وجعلها نضرة ومشرقة فقومي بتحضير الخليط عن طريق خلط ملعقة كبيرة من لبن الزبادي مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون كما أن هذه البشرة لن تكن مناسبة للبشرة الحساسة ومن ثم يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة ولمدة 20 دقيقة ثم فرك الوجه بالماء الفاتر.
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وصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجه إذا كنتِ تخافي من ظهور التجاعيد ولن تجدين الحل المناسب فسوف اجعلك تستمتعين بوجه صافي خالي من التجاعيد باستخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة لصحة البشرة وتعمل على تغذيتها وتنظيفها بعمق، كما أن البشرة تحتاج لكثير من المواد الطبيعية التي تحمي البشرة وتجعلها نضرة وجذابة.وصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجه
تعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه وتجعله خالي من التجاعيد والخطوط الرفيعة وغيرها ومن تلك الوصفات ما يلي:وصفة نشا الذرة وبياض البيض:
بياض البيض ونشا الذرة من الوصفات الطبيعية المفيدة لمقاومة ومحاربة التجاعيد، وعندما يتم خلطهم مع بعضهم يعطي البشرة أفضل النتائج نظراً لما يحتويه من عناصر طبيعية مفيدة جداً لصحة الجلد، فقومي بإحضار وعاء اخلطي به بياض بيضة مع مقدار من نشا الذرة واجلطيهم جيداً مع بعضهم حتى أن يكون لديك عجينة ناعمة وطرية، ثم يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة واتركيه حتى أن يجف تماماً ولمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر.وصفة ماسك عصير الليمون وخشب الصندل
تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة فقومي بخلط ملعقة من مسحوق خشب الصندل وملعقة واحدة من عصير الليمون حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة ثم قومي بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة واتركيه حتى أن يجف لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر.وصفة لبن الليمون والزبادي:
تعمل هذه الوصفة على شد تجاعيد الوجه وجعلها نضرة ومشرقة فقومي بتحضير الخليط عن طريق خلط ملعقة كبيرة من لبن الزبادي مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون كما أن هذه البشرة لن تكن مناسبة للبشرة الحساسة ومن ثم يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة ولمدة 20 دقيقة ثم فرك الوجه بالماء الفاتر.
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