صينية المكرونة البشاميل حضريها بطريقة سهلة ومتماسكة هتشرفك في العزومات

طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر الأكلات المميزة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها وطعهما الجيد بالإضافة لرائحتها الشهية، فتعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات التي يعشقها جميع أفراد الأسرة سواء كانوا كبار أو صغار، فتحتوي المكرونة على لحمة مفرومة معصجة، فنظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير المكرونة بالشكل الصحيح سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة. مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: كيلو من المكرونة.

عصاج مكون من نصف كيلو لحمة مفرومة متبلة بالبصل والبهارات.

ربع كأس من الدقيق.

كوبان من الحليب.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملح وفلفل حسب المذاق. خطوات تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة:خطوات تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: في بداية الأمر يتم سلق المكرونة في مياه مغلي وتركه لمدة سبعة دقائق. يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك اللحمة ويتم ترك اللحمة في المقلاة لحين أن يتغير لونها ويصبح مائل إلى اللون الذهبي. يتم تحضير البشاميل من خلال إحضار مقلاة ويتم وضعه فيها السمنة على النار وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم الاستمرار ي التقليب. يتم رفعه على نار هادئة وبعد ذلك يتم إضافة اللبن ومع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة الملح للصلصة ويكون تبعاً للمذاق وبعد ذلك يتم رفع الصلصلة على النار. يتم إحضار الصينية وتكون مدهونة بالزيت ثم وضع صلصلة البشاميل عليها وبعد ذلك يتم وضعه نصف كمية المكرونة وبعد ذلك اللحم المعصج ويتم إضافة باقي كمية المكرونة. يتم وضع الباقي من البشاميل على سطح المكرونة. يتم خفق البيض ثم وضع عليها فلفل أسود وملح ويتد دهن وجه الصينية ثم القيام بإدخالها إلى الفرن. الوسوم

طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر الأكلات المميزة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها وطعهما الجيد بالإضافة لرائحتها الشهية، فتعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات التي يعشقها جميع أفراد الأسرة سواء كانوا كبار أو صغار، فتحتوي المكرونة على لحمة مفرومة معصجة، فنظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير المكرونة بالشكل الصحيح سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة. مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: كيلو من المكرونة.

عصاج مكون من نصف كيلو لحمة مفرومة متبلة بالبصل والبهارات.

ربع كأس من الدقيق.

كوبان من الحليب.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملح وفلفل حسب المذاق. خطوات تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: مكونات المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة:خطوات تحضير المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: في بداية الأمر يتم سلق المكرونة في مياه مغلي وتركه لمدة سبعة دقائق. يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها كمية من الزيت وبعد ذلك اللحمة ويتم ترك اللحمة في المقلاة لحين أن يتغير لونها ويصبح مائل إلى اللون الذهبي. يتم تحضير البشاميل من خلال إحضار مقلاة ويتم وضعه فيها السمنة على النار وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم الاستمرار ي التقليب. يتم رفعه على نار هادئة وبعد ذلك يتم إضافة اللبن ومع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة الملح للصلصة ويكون تبعاً للمذاق وبعد ذلك يتم رفع الصلصلة على النار. يتم إحضار الصينية وتكون مدهونة بالزيت ثم وضع صلصلة البشاميل عليها وبعد ذلك يتم وضعه نصف كمية المكرونة وبعد ذلك اللحم المعصج ويتم إضافة باقي كمية المكرونة. يتم وضع الباقي من البشاميل على سطح المكرونة. يتم خفق البيض ثم وضع عليها فلفل أسود وملح ويتد دهن وجه الصينية ثم القيام بإدخالها إلى الفرن.

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