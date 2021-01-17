بريوش خفيف وهش مثل القطن حضريه بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في البيت

بريوش خفيف وهش مثل القطن، البريوش يعد من أشهر أنواع المخبوزات في مطابخ دول العالم، خاصة المطبخ الفرنسي، لأنه يتميز بمذاق مختلف عن باقي المخبوزات، ورائحة جذابة تجذب جميع الأشخاص إليه، سواء صغار او كبار، ويمكن تحضيره بأكثر من حشوة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البريوش.

طريقة عمل البريوش

كثير من الأشخاص يفضلون تناول البريوش، وتعتمد مكونات البريوش على الطحين والخميرة والحليب، وسوف نذكر إليكم بالتفاصيل من خلال السطور الآتية مكوناته وخطوات تحضيره

المكونات

كيلو إلا ربع من الطحين.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة المجففة.

60 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

¼ كأس كبير من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من قشر الليمون المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلث كوب كبير من الحليب المجفف.

كوب كبير من الماء الفاتر.

اخلطي الماء مع مقدار الخميرة، وملعقة من السكر، في وعاء مناسب، ثم اتركي الخليط جانبا لمدة 3 دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع باقي المكونات. اخلطي الطحين بعد نخله جيدا مع البيض، وباقي مقدار السكر، والملح، وباقي المكونات في وعاء خاص بالخلط، ثم ضيفي إليه خليط الخميرة والحليب. ضيفي مقدار الزبدة إلى خليط الطحين، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانبا حتى يتضاعف حجمها. قسمي العجينة إلى ثلاث أجزاء، ثم قسمي الاجزاء إلى كرات متساوية. ضعي قطع العجين في صينية، ثم اتركيها بعد تغطيتها لمدة 60 دقيقة. قومي بإدخال الصينية الفرن، ثم اتركيها حتى ينضج البريوش ويصبح جاهز للتقديم.

خطوات تحضير البريوش

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال المقال طريقة عمل البريوش في البيت.