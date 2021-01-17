كيكة الشوكولاتة الاقتصادية غرقانة في الصوص الرهيب والطعم روعة

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالصوص اللذيذ، يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال نظراً لما تتمتع به من مذاق جيد ومختلف، ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة عمل الكيك من أجل أن تقوم بتحضيره في منزلها للتأكد من سلامة تحضيره وأنه تم تحضيره بشكل جيد ومناسب وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكيك بصوص الشوكولاتة. مقادير كيك بصوص الشوكولاته: أربعة بيضات.

كأس من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من البيكنج بودر.

كوبان لبن من أجل تسقية الكيك.

ويتم تزيين الكيك من خلال إحضار كريم شانتيه، توت أحمر، فستق مطحون. خطوات تحضير كيك بصوص الشوكولاتة: مقادير كيك بصوص الشوكولاته:خطوات تحضير كيك بصوص الشوكولاتة: في بداية الأمر يتم خلط كلاً من البيض والسكر والزيت واللبن والفانيليا جيداً مع بعضهم البعض. وبعد ذلك يتم إحضار إناء أخر من أجل أن يتم خلط كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر. يتم وضع الخليطين السابقين فوق بعضهم ويتم تقليب الخليط بصورة رقيقة. يتم وضع الخليط في صينية مدهون بالزيت ويتم رش الدقيق فوقها. يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لحين أن يتم النضج. بعد ما يتم إخراجها من الفرن يتم تركها جانباً لحين أن تبرد وفي ذات الوقت يتم تحضير الصوص، ونأتي للخطوة الأخيرة وهي التزيين. يتم تزيين الكيك من خلال وضع كريم الشانتيه وبعد ذلك يتم إضافة التوت الأحمر والفستق المطحون. ويم تقطيع الكيك ثم القيام بتناولها فوراً وبالتأكيد ستكون الكيك ذو مذاق جيد ومختلف. فهذا النوع من الكيك من أفضل الأنواع التي يعشقها الكثيرين نظراً لسرعة وسهولة تحضيرها. الوسوم

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالصوص اللذيذ، يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال نظراً لما تتمتع به من مذاق جيد ومختلف، ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة عمل الكيك من أجل أن تقوم بتحضيره في منزلها للتأكد من سلامة تحضيره وأنه تم تحضيره بشكل جيد ومناسب وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكيك بصوص الشوكولاتة. مقادير كيك بصوص الشوكولاته: أربعة بيضات.

كأس من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من البيكنج بودر.

كوبان لبن من أجل تسقية الكيك.

ويتم تزيين الكيك من خلال إحضار كريم شانتيه، توت أحمر، فستق مطحون. خطوات تحضير كيك بصوص الشوكولاتة: مقادير كيك بصوص الشوكولاته:خطوات تحضير كيك بصوص الشوكولاتة: في بداية الأمر يتم خلط كلاً من البيض والسكر والزيت واللبن والفانيليا جيداً مع بعضهم البعض. وبعد ذلك يتم إحضار إناء أخر من أجل أن يتم خلط كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر. يتم وضع الخليطين السابقين فوق بعضهم ويتم تقليب الخليط بصورة رقيقة. يتم وضع الخليط في صينية مدهون بالزيت ويتم رش الدقيق فوقها. يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لحين أن يتم النضج. بعد ما يتم إخراجها من الفرن يتم تركها جانباً لحين أن تبرد وفي ذات الوقت يتم تحضير الصوص، ونأتي للخطوة الأخيرة وهي التزيين. يتم تزيين الكيك من خلال وضع كريم الشانتيه وبعد ذلك يتم إضافة التوت الأحمر والفستق المطحون. ويم تقطيع الكيك ثم القيام بتناولها فوراً وبالتأكيد ستكون الكيك ذو مذاق جيد ومختلف. فهذا النوع من الكيك من أفضل الأنواع التي يعشقها الكثيرين نظراً لسرعة وسهولة تحضيرها.

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