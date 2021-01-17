اعملي عجينة الكريب الأصلي في البيت بطريقة سهلة واقتصادية

اعملي عجينة الكريب الأصلي في البيت، يعتبر كريب الدجاج من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الشخاص نظراً لمذاقها الجيد والممتاز، فتختلف طريقة حشو الكريب فيمكن أن يتم حشوه بالدجاج أو باللحمة أو بالشوكولاتة، فيتسم الكريب بأنه من المأكولات السريعة التي يتم تحضيرها بشكل سريع فمكوناته متوفرة في المنزل بصورة دائمة، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب.

طريقة عمل عجينة الكريب

يوجد عدة طرق لعمل عجينة الكريب، وتعتمد عجينة الكريب على الدقيق والخميرة، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة مكونات عجينة الكريب وخطوات تحضيره

المكونات

كأس كبير من الطحين.

حبة من البيض كبيرة الحجم.

كأس كبير من الحليب السائل.

رشة قليلة من الملح.

القليل من الزيت.

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من البيض والطحين والملح ونصف كمية الحليب. ثم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تختلط المكونات بشكل جيد. بعد ذلك يتم إضافة باقي كمية الحليب ويتم عجن المكونات مع بعضها البعض مرة آخر لحين أن تتكون معكم عجينة لينة وسهلة. ثم يتم إحضار مقلاة غير لاصقة ويتم دهنها بالقليل من الزيت ورفعها على نار متوسطة. ثم يتم إضافة كمية قليلة من الخليط بصورة تدريجية وفردها في المقلاة. بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة دقيقة في المقلاة وتقليبها على الناحية الأخرى ويتم الانتظار لمدة دقيقة لحين أن يتم التسوية ثم القيام بإخراجها من الفرن. يتم تكرار ما تبقي من عجينة الكريب لحين أن يتم الانتهاء من الكمية بشكل نهائي.

خطوت تحضير عجينة الكريب

وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم بالتفاصيل عن مكونات عجينة الكريب وخطوات تحضيره في المنزل مثل الجاهز.