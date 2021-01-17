بدون بيض حضري البان كيك الهش واللذيذ في 10 دقائق

بدون بيض حضري البان كيك الهش واللذيذ، يعتبر البان كيك من أهم أنواع الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص فهي وجبة أمريكية الأصل ويتم تحضيرها أثناء وجبة الفطار بالتحديد فهي من أسرع الوجبات من حيث التحضير، فيتسم البان كيك بأنه من المأكولات المميزة عند الجميع نظراً لما يحتوي عليه من فوائد وعناصر مهمة كالبروتينات والكربوهيدات ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضير البان كيك سنقدم إليكم من خلال السطور الآتية طريقة عمل البان كيك بدون بيض.

طريقة عمل البان كيك بدون بيض

يمكن تحضير البان كيك بأكثر من طريقة وسوف نعرض لكم من خلال السطور الآتية مكونات عمل البان كيك بدون بيض وخطوات تحضيره بالتفاصيل

المكونات

كوبان من الدقيق.

كأسان من الحليب السائل.

كمية صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج باودر.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت.

زبدة من أجل دهن المقلاة.

عسل أو نوتيلا.

يتم إحضار خلاط كهربائي ويتم خلط الدقيق والبيكنج باودر والملح والسكر والحليب جيداً، دون أن يتم إضافة الزبدة وتركها لحين أن يتجانس الخليط مع بعضه البعض. بعد ذلك يتم وضع الخليط في المقلاة على دفعات من خلال فنجان صغير بعد أن يتم تسخين كمية مناسبة من الزبدة. بعد ذلك يترك لمدة دقيقة حتى يتم تحميره، ثم يتم تقليبه إلى الجنب الآخر لحين أن يصبح البان كيك لونه ذهبي وبعد ذلك يتم رفعه من المقلاة. من أجل التزيين يتم وضع العسل أو النوتيلا على وجه البان كيك.

خطوات تحضير بان كيك بدون بيض

وفي نهاية هذا المقال قد شرحنا لكم بالتفاصيل مكونات عمل البان كيك بدون بيض وخطوات تحضيره في المنزل