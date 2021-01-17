لتطويل الشعر بوصفه جبارة تعالج مشاكل تساقط الشعر ويساعد على تكثيفه بغزارة

لتطويل الشعر بوصفه جبارة تعالج مشاكل تساقط الشعر مؤخرا لقد وجدنا القوة الخيالية، التي تجعل الشعر متميز وناعم وكثيف وطويل مثل شعر الهنود والتي تتميز بينها وصفاتها إلى سوف يتم استخلاصها من الطبيعة سوف نتحدث عليها اليوم من خلال موقعناً، هذا لذلك عزيزي القارئ، يجب أن تتبع هذه الوصفات الطبيعية التي سوف نقوم بذكرها لأنها من الوصفات الخيالية التي تعمل على تطويل الشعر فهي تحافظ عليه كما أن هتساعدك ايضا للقضاء على كافة المشاكل التي تواجهها من تساقط، شعرك أو تواجد القشرة في الشعر تسبب إلى حدوث تقصف.

زيت الزيتون وزيت الحلبة لتطويل الشعر

من المعروف عن زيت الزيتون أنه من الزيوت الطبيعية النقية التي تساعد على تطويل الشعر و تزيد من كثافته، كما أن زيت الحلبة يعمل على نعومة الشعر ولمعانه، وعند وجود هذا الخليط المميز سوف نحصل على شعر مثالي.

المكونات:-

كوب من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت الحلبة.

الطريقة:-

نبدأ بوضع اناء على النار ونضيف في زيت الزيتون وزيت الحلبة. ونقوم بوضعهم دقيقتين على النار. نبدأ بإغلاق النار ونقوم بوضع هذا المزيج من الزيوت على الشعر مع التدليك من اسفل الشعر. وسوف نقوم بتغطية الشعر جيدا. الوصفه يتم تكريرها، مرتين في الشهر أو اكثر من ذلك فهذه الوصفه طبيعية ليس منها أي ضرر.

زيت جوز الهند و الموز

زيت جوز الهند من الزيوت النقية التي تساعدنا على لمعان الشعر، ونعومته كما أنه يحافظ على الجذور والأطراف ويقضي على التقصف والتساقط والموز يعمل على تطويل الشعر لذلك هي من ضمن الوصفات السهلة، والسريعة التي يمكن أن نقوم باستخدامها كما أن أدواتها تتواجد داخل المنزل بصفة مستمرة.

المكونات:-

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

موزة واحدة.

الطريقة:-