وداعا للشعر الابيض للابد اقوى كنز ساحر للتخلص نهائيا من شيب الشعر في 3 دقائق بمكون واحد

طرق طبيعية للقضاء على الشعر الابيض لطالما يشكل الشعر الابيض مخاوف شديدة على معظم النساء التي يظهر عليهم في سن مبكراً، فالشعر الابيض في حد ذاته دليل على تقدم السن والشيخوخة وهذا ما لا يرضي كل امرأة، فهي دائماً تحب أن تظهر صغيرة في السن ولا ترغب بأن يظهر عليها أي علامات تشير على أنها تتقدم في العمر، وهذا قد دفعنا أن نبحث لكِ عن أفضل الطرق الطبيعية الآمنة على صحة فروة الشعر.

لا يمكن أن تجدين يوماً أفضل من الطرق الطبيعية المفيدة لفروة رأسك وتدعم مادة الميلانين بالشعر ومنها ما يلي:

هو من أكثر أنواع الزيوت الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً لفروة وتعمل على تحفيز مادة الميلانين بفروة الرأس، فقط يتم تدليك فروة الرأس والشعر كل يوم بواسطة مقدار مناسب لطول وكثافة شعرك من زيت جوز الهند واتركيه طول الليل ويتم غسيل الشعر في اليوم التالي باستخدام الماء الفاتر والشامبو.

تعد أوراق الكاري من الأعشاب المهم استخدامها لتحفيز صبغة الميلانين بالشعر بجانب أن الحليب من المواد الغذائية الهامة جداً لصحة فروة الرأس، فقومي من خلال تلك المكونين بعمل خليط باستخدام نصف فنجان من اوراق الكاري واطحنيهم ثم يتم مزجهم مع نصف فنجان من الحليب ليصبح لديك عجينة طرية، ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق ويترك لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر واحرصي على أن يتم تكرارها مرتين في الأسبوع.

يعتبر من الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها للقضاء على الشعر الابيض، قومي بخلط 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من زيت الخروع يتم تدليك فروة الرأس بالخليط واتركيه على الشعر طول الليل واغسليه في الصباح بالماء الفاتر والشامبو.