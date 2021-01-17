أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاتة وكيكة الجزر اعمليهم بدون فرن

أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاتة وكيكة الجزر، حيث تعتبر الكيكة من أكثر الحلويات انتشارا ويرجع ذلك إلي طعمها اللذيذ وتوافر مكوناتها ورخص مكوناتها بالنسبة لباقي الحلويات الأخري وتعتبر جميع مكوناتها موجود في أي بيت، كما يمكنك تحضير الكيكة كوجبة عشاء أو للإفطار صباحا وأيضا كحلوي مع الشاي، فيمكنك تقديمها للضيوف في أي مناسبة، كما يسهل تحضير الكيكة وفي وقت قصير يتم تجهيزها ولا تأخذ الكثير من الجهد، ويوجد أنواع كثيرة من الكيك، واليوم سنقوم بتقديم أنواع كيك بدون فرن كالتالي. أنواع كيك بدون فرن أولا كيكة الشيكولاتة بدون فرن أنواع كيك بدون فرن أولا كيكة الشيكولاتة بدون فرن أولا المقادير : عدد أربع بيضات.

اثنان كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من اللبن .

ثلاثة أرباع كوب من الزيت.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة من الفانيليا.

بعض من الكريمة المخفوقة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

البندق المجروش.

ماء. ثانيا : طريقة التحضير: قومي بخلط اللبن والكاكاو والزيت والسكر والفانيليا في الخلاط جيدا حتي تحصلي على صوص الشيكولاتة ثقيل السمك

ثم قومي بأخذ مقدار كوب من صوص الشيكولاتة ووضعيه في الثلاجة

ثم ضعي باقي الصوص في وعاء ثم ضعي البيض معه واحدة تلو الأخرى وقومي بالخلط بالمضرب الشبكي مع كل إضافة

ثم قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر في وعاء معاً

وضعي الدقيق فوق خليط الصوص بشكل تدريجيّ وقومي بالتقليب

وبعدها قومي بدهن الأكواب بقليل من الزيت ثم رشي القليل من الدقيق

وبعدها ضعي خليط الكيك في الأكواب

وضعي الماء في إناء على النار وبعدها ضعي الأكواب في الإناء

وقومي بتغطية الوعاء وترك الأكواب على نار متوسطة الحرارة لمدة خمس وأربعين دقيقة تقريبا حتي تنضج

وبعدها اقلبي الأكواب في طبق التقديم ثم وزعي صوص الشيكولاته فوق الكيك.

ثم قومي بتزيين الكيك بالكريمة والبندق. طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا في البيت ثانيا كيكة الجزر بدون فرن ثانيا كيكة الجزر بدون فرن أولا المقادير : نصف كوب من الزيت

عدد اثنين بيضة

كوب من السكر

كوب ونصف من الجزر المبشور

كوب وثلاثة أرباع من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الجوز.

مقادير تزيين الوجه: مئتان جرام من الجبن. مئتان وخمسون جراماً سكر. ملعقتان من اللبن. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الزبد. ثانيا طريقة التّحضير: قومي بخلط بالمضرب الكهربائيّ كُلٍّ من: السكر والبيض والزيت في وعاء كبير.

وبعدها ضيفي الجزر المبشور إلى الخليط السابق

قومي بنخل جميع المكوّنات الجافة

ثمّ ضيفيها إلى الخليط السابق وقلبي جيّداً

ثمّ ضيفي الجوز إلي الخليط تقليبه.

ضعي الخليط في صينيّة مدهونة بالزيت مبطنك بالدقيق.

ضعي الصينيّة إلى فرن بحرارة متوسطة لمدة من 30 إلي 45 دقيقة حتي تمام النضج

ولتحضير الوجه: اخلطي كُلٍّ من: الزبد واللبن والفانيليا والسكر والجبن بالمضرب الكهربائي، وبعدها ضعيه على وجه الكيكة بعد أن تصبح باردة، وضعيها في الثلاجة حتّى التقديم. اعملي الكب كيك في البيت بكل أشكاله الوسوم

أنواع كيك بدون فرن كيكة الشيكولاتة وكيكة الجزر، حيث تعتبر الكيكة من أكثر الحلويات انتشارا ويرجع ذلك إلي طعمها اللذيذ وتوافر مكوناتها ورخص مكوناتها بالنسبة لباقي الحلويات الأخري وتعتبر جميع مكوناتها موجود في أي بيت، كما يمكنك تحضير الكيكة كوجبة عشاء أو للإفطار صباحا وأيضا كحلوي مع الشاي، فيمكنك تقديمها للضيوف في أي مناسبة، كما يسهل تحضير الكيكة وفي وقت قصير يتم تجهيزها ولا تأخذ الكثير من الجهد، ويوجد أنواع كثيرة من الكيك، واليوم سنقوم بتقديم أنواع كيك بدون فرن كالتالي. أنواع كيك بدون فرن أولا كيكة الشيكولاتة بدون فرن أنواع كيك بدون فرن أولا كيكة الشيكولاتة بدون فرن أولا المقادير : عدد أربع بيضات.

اثنان كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من اللبن .

ثلاثة أرباع كوب من الزيت.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة من الفانيليا.

بعض من الكريمة المخفوقة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

البندق المجروش.

ماء. ثانيا : طريقة التحضير: قومي بخلط اللبن والكاكاو والزيت والسكر والفانيليا في الخلاط جيدا حتي تحصلي على صوص الشيكولاتة ثقيل السمك

ثم قومي بأخذ مقدار كوب من صوص الشيكولاتة ووضعيه في الثلاجة

ثم ضعي باقي الصوص في وعاء ثم ضعي البيض معه واحدة تلو الأخرى وقومي بالخلط بالمضرب الشبكي مع كل إضافة

ثم قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر في وعاء معاً

وضعي الدقيق فوق خليط الصوص بشكل تدريجيّ وقومي بالتقليب

وبعدها قومي بدهن الأكواب بقليل من الزيت ثم رشي القليل من الدقيق

وبعدها ضعي خليط الكيك في الأكواب

وضعي الماء في إناء على النار وبعدها ضعي الأكواب في الإناء

وقومي بتغطية الوعاء وترك الأكواب على نار متوسطة الحرارة لمدة خمس وأربعين دقيقة تقريبا حتي تنضج

وبعدها اقلبي الأكواب في طبق التقديم ثم وزعي صوص الشيكولاته فوق الكيك.

ثم قومي بتزيين الكيك بالكريمة والبندق. طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا في البيت ثانيا كيكة الجزر بدون فرن ثانيا كيكة الجزر بدون فرن أولا المقادير : نصف كوب من الزيت

عدد اثنين بيضة

كوب من السكر

كوب ونصف من الجزر المبشور

كوب وثلاثة أرباع من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من الجوز.

مقادير تزيين الوجه: مئتان جرام من الجبن. مئتان وخمسون جراماً سكر. ملعقتان من اللبن. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الزبد. ثانيا طريقة التّحضير: قومي بخلط بالمضرب الكهربائيّ كُلٍّ من: السكر والبيض والزيت في وعاء كبير.

وبعدها ضيفي الجزر المبشور إلى الخليط السابق

قومي بنخل جميع المكوّنات الجافة

ثمّ ضيفيها إلى الخليط السابق وقلبي جيّداً

ثمّ ضيفي الجوز إلي الخليط تقليبه.

ضعي الخليط في صينيّة مدهونة بالزيت مبطنك بالدقيق.

ضعي الصينيّة إلى فرن بحرارة متوسطة لمدة من 30 إلي 45 دقيقة حتي تمام النضج

ولتحضير الوجه: اخلطي كُلٍّ من: الزبد واللبن والفانيليا والسكر والجبن بالمضرب الكهربائي، وبعدها ضعيه على وجه الكيكة بعد أن تصبح باردة، وضعيها في الثلاجة حتّى التقديم. اعملي الكب كيك في البيت بكل أشكاله

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