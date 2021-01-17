جاتوه شيكولاته سهل وسريع وهش جداا وطعم رائع بمكونات بسيطه على طريقه أشهر محلات الحلواني

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طريقة عمل جاتوه الشوكولاتة طريقة عمل جاتو الشوكولاتة من أسهل ما يمكن أن تستخدميها في عمل الجاتو في البيت مثل المحلات تماماً، فالجميع يحب تناول الجاتو بكافة أنواع وأشكاله فقومي أنت بتحضيره بنفسك في البيت ولا تقبلي على شرائه من الخارج فهذا يكون آمن كثيراً على أطفالك وأسرتك.
طريقة عمل جاتوه الشوكولاتة
نقدم لك واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن تعتمدين عليها في تحضير الجاتو بالشوكولاتة والتي تتم كما يلي:مقادير عمل جاتوه الشوكولاتة:
- 2/1 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 كوب مسحوق كاكاو خام.
- 4 بيضة حجم كبير.
- 100 جرام سكر أبيض.
- 2/1 كوب زيت.
- 4/1 كيلو شوكولاتة مبشورة.
- 4/1 كيلو كريمة سائلة.
- صوص شوكولاتة.
- كريمة زبدة.
- احضري المضرب الكهربائي وضعي السكر البودرة والبيض والملح يتم تشغيل المضرب على سرعة متوسطة وامدة 10 دقائق حتى أن تحصلين على عجينة متماسة بقوام كريمي.
- قومي بخلط البيض والكريمة والزيت والبكينج بودر والدقيق وقلبي باستخدام الملعقة ثم يضاف بودرة الكاكاو وقلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد من الأسفل حتى الأعلى لتمتزج.
- احضري صينية مبطنة بورق الزبدة واسكبي بها الخليط وافرديه جيداً بواسطة الملعقة لعمل طبقة واحدة، ادخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك لمدة 15 دقيقة حتى أن تصبح ناضجة.
- تترك الصينية حتى أن تكون باردة وعليك الذهاب لتحضير الحشو، فضعي قدر على النار ضعي به الكريمة السائلة واتركيها على نار هادئة.
- ثم قومي بإضافة الشوكولاتة المبشورة وقلبي جيداً باستخدام الملعقة لتذوب الشوكولاتة مع الكريمة.
- ارفعيها من على النار واتركيها تبرد وتصبح بقوام يصبح به الحشو.
- قومي بإحضار صينية الكيك وقطعيها لمربعات ضعي بها الحشو ثم ضعي مربع من الكيك وفوقه قطعة من الحشو وقطعة أخيرة من الكيك حتى يتكون الجاتو من 3 طبقات.
- يرص بعد ذلك في صينية وزينيه بصوص الشوكولاتة والكريمة وقدميه بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل جاتوه الشوكولاتة طريقة عمل جاتو الشوكولاتة من أسهل ما يمكن أن تستخدميها في عمل الجاتو في البيت مثل المحلات تماماً، فالجميع يحب تناول الجاتو بكافة أنواع وأشكاله فقومي أنت بتحضيره بنفسك في البيت ولا تقبلي على شرائه من الخارج فهذا يكون آمن كثيراً على أطفالك وأسرتك.
طريقة عمل جاتوه الشوكولاتة
نقدم لك واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن تعتمدين عليها في تحضير الجاتو بالشوكولاتة والتي تتم كما يلي:مقادير عمل جاتوه الشوكولاتة:
- 2/1 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 كوب مسحوق كاكاو خام.
- 4 بيضة حجم كبير.
- 100 جرام سكر أبيض.
- 2/1 كوب زيت.
- 4/1 كيلو شوكولاتة مبشورة.
- 4/1 كيلو كريمة سائلة.
- صوص شوكولاتة.
- كريمة زبدة.
- احضري المضرب الكهربائي وضعي السكر البودرة والبيض والملح يتم تشغيل المضرب على سرعة متوسطة وامدة 10 دقائق حتى أن تحصلين على عجينة متماسة بقوام كريمي.
- قومي بخلط البيض والكريمة والزيت والبكينج بودر والدقيق وقلبي باستخدام الملعقة ثم يضاف بودرة الكاكاو وقلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد من الأسفل حتى الأعلى لتمتزج.
- احضري صينية مبطنة بورق الزبدة واسكبي بها الخليط وافرديه جيداً بواسطة الملعقة لعمل طبقة واحدة، ادخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك لمدة 15 دقيقة حتى أن تصبح ناضجة.
- تترك الصينية حتى أن تكون باردة وعليك الذهاب لتحضير الحشو، فضعي قدر على النار ضعي به الكريمة السائلة واتركيها على نار هادئة.
- ثم قومي بإضافة الشوكولاتة المبشورة وقلبي جيداً باستخدام الملعقة لتذوب الشوكولاتة مع الكريمة.
- ارفعيها من على النار واتركيها تبرد وتصبح بقوام يصبح به الحشو.
- قومي بإحضار صينية الكيك وقطعيها لمربعات ضعي بها الحشو ثم ضعي مربع من الكيك وفوقه قطعة من الحشو وقطعة أخيرة من الكيك حتى يتكون الجاتو من 3 طبقات.
- يرص بعد ذلك في صينية وزينيه بصوص الشوكولاتة والكريمة وقدميه بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جاتوه شيكولاته سهل وسريع وهش جداا وطعم رائع بمكونات بسيطه على طريقه أشهر محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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