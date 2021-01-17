جاتوه شيكولاته سهل وسريع وهش جداا وطعم رائع بمكونات بسيطه على طريقه أشهر محلات الحلواني

طريقة عمل جاتوه الشوكولاتة طريقة عمل جاتو الشوكولاتة من أسهل ما يمكن أن تستخدميها في عمل الجاتو في البيت مثل المحلات تماماً، فالجميع يحب تناول الجاتو بكافة أنواع وأشكاله فقومي أنت بتحضيره بنفسك في البيت ولا تقبلي على شرائه من الخارج فهذا يكون آمن كثيراً على أطفالك وأسرتك.

نقدم لك واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن تعتمدين عليها في تحضير الجاتو بالشوكولاتة والتي تتم كما يلي:

2/1 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 كوب مسحوق كاكاو خام.

4 بيضة حجم كبير.

100 جرام سكر أبيض.

2/1 كوب زيت.

4/1 كيلو شوكولاتة مبشورة.

4/1 كيلو كريمة سائلة.

صوص شوكولاتة.

كريمة زبدة.