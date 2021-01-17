فوائد ماء الأرز لتكثيف الشعر وإطالته بسرعة الصاروخ وصفات التراث القديم

فوائد ماء الأرز لتكثيف الشعر وإطالته , كان في التراث يُستخدم ماء الأرز كَغسول للشعر، ولتَطهير فروة الرأس من البكتريا والفطريات التي قد تَتسبب في تساقط الشعر، لذا يُعتبر هو أفضل طريقة لعلاج الأكزيما وجميع الأمراض الجلدية التي قد تٌصيب فروة الرأس، ومَهما اختلفت الثقافات وتَنوعت الطرق لاستخدام لا أحد يُمكن أن يَنكر أن ماء الأرز يَستطيع فعل ما لا تَستطيع المنتجات الغالية أو المكونات الأخرى على القيام به، بَجانب الإطالة، والنعومة التي يُكسبها للشعر.

فوائد ماء الأرز لتكثيف الشعر

ماء الأرز هو من أهم الطقوس الآسيوية التي تَقوم بها المرأة للعناية بشعرها، لأنها تَعلم جيدًا ما سَتحصل عليه عندما تَقوم بَتطبيقه، فهو يُعتبر المكون الرئيسي للحصول على الشعر المثالي والصحي لَهذه الأسباب:-

يُساهم بشكل كبير في تَكثيف الشعر، وتَحفيز وإطالته بسرعة.

بالإضافة إلى جعله ناعم كالحرير.

يٌجعل الشعر يَنمو وهو أكثر صحة، ولمعان قوي، بَفضل احتوائه على مَجموعة كبيرة من العناصر الأساسية، والفيتامينات التي تَعمل على تَقويته، مثل الّأحماض الأمينية، و الإينوسيتول، وفيتامين ب، وفيتامين ه، والمعادن.

يَقضي على التساقط ويَحميه من التَقصف، ويُعالج مشاكل الشعر الخفيف والتالف والمتقصف.

ومن أجل الحصول على كل الفوائد السابقة، يُمكن تَحضيره بَعدة طرق، والتي تتَمثل في:-

وضع كوب من الأرز مع كوب من الماء وتركه لمدة ساعة أو يوم كامل.

ثم يُصفى الماء ويُطبق على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يٌشطف بالماء الفاتر.

ماء الأرز لتَطويل الشعر

وُجد قَبيلة هندية تَتمتع نساؤها بالشعر الطويل، وعندما تَم سؤالهم عن السبب، كان الرد هو (ماء الأرز)، لأنه يَحتوي على نسبة عالية من البروتين، والمعادن، التي تَتغلغل إلى جذور الشعر و البصيلات مما يٌساعد في تَقويته، وتَعزيز صحته، والعمل على إطالته بصورة أسرع، ويُمكن تَحضير ماء الأرز لـ تطويل الشعر بَعدة طرق إن كان مَنقوع أو مسلوق أو مُخمر، وفي كل مرة يَتم الحصول منه على نتائج قوية، والتي سَنتعرف عليها الآن.

سَنحتاج في تَحضيرها إلى كوب من الأرز النيئ.

قومي بشطفه مرة واحدة ثم أضيفي له ما يَتراوح من 2-3 كوب من الماء.

اتركيه مَنقوعًا لمدة نصف ساعة أو أكثر لحين مُلاحظة تَغير لون الماء.

يَتم تَصفية الماء من الأرز والحصول على الماء وتَطبيقها على الشعر دون أن يَتم تَخفيفه.

يُترك لمدة ساعة على الشعر ثم يٌشطف.

أولًا: طريقة تَحضير ماء الأرز المنقوع لتَطويل الشعر

في تلك الطريقة سَنحصل على ماء الأرز المٌركز، لـ تنعيم الشعر وسَنحتاج في تَحضيره إلى كوب من الأرز + كوب من الماء ويٌرفع على النار.

يَتم تَركه حتى تمام الغليان.

اتركيه حتى يَبرد ثم قومي بتَصفيته من الماء.

يٌمكنك تَخفيف أو تَطبيقه على الشعر كما هو.

يُترك على الشعر لمدة تَتراوح من نصف ساعة إلى ساعة.

ثانيًا: طريقة تَحضير ماء الأرز المسلوق لتطويل الشعر