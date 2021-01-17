لتطويل الشعر بمكون سحرى واضافته على الشامو بوصفه جبارة وبأعشاب طبيعية

لتطويل الشعر بمكون سحرى واضافته على الشامو بوصفه جبارة لا يوجد أي سيدة في العالم لا تريد أن تحصل على شعر ناعم طويل خالي أى مشاكل، لأن الشعر الطويل دائما ينمو بمعدل طبيعي يجب أن نلاحظ من وقت لآخر و نتأكد إذا كان الشعر ينمو بطريقة طبيعية، أو توقف نموه وتساقط، لكي نقوم بعلاج بشكل أسرع، وحتى نتجنب حدوث كافة المشاكل التي نواجهها من تجاهل تطويل الشعر، يمكننا أن نستخدم الأعشاب الطبيعية والموارد الطبيعية، هي من أكثر الأشياء المفيدة التي يجب أن نحافظ على اتباعها من وقت لآخر لذلك يمكننا أن نعمل على تطبيق الأعشاب الطبيعيه باستخدام الشامبو الصحي لكي نتخلص من تساقط الشعر

لتطويل الشعر بمكون سحرى

يمكن أن نقوم بتحضير اكليل الجبل على الشامبو، وسوف نستفيد من العديد من المميزات التى تتواجد فى إكليل الجبل التي لديها كم هائل من الفيتامينات فهو يعتبر علاج قوي في تعزيز نمو الشعر، وتقويته فصيلته كما انه يمنع التساقط بشكل مبالغ فيه، وسوف نجد النتيجة عند استخدامه لأول مرة كما أنه يعمل أيضا على انتظام الدورة الدموية في الجسم وبالأخص في فروة الرأس كما أنه يساعدنا على تقوية بصيلات الشعر، لذلك عزيزتي يمكن أن تطبق هذه الوصفة، وسوف تحميك من تساقط الشعر بل تعمل على تقويته.

المكونات:

2 ورقة كبيرة من اكليل الجبل.

شامبو للاستخدام اليومي.

كوب من المياه الساخنة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع فيه كمية المياة الساخنة ونقوم بترك أوراق إكليل الجبل.

وذلك لمدة 15 دقيقة فيما أكثر.

كما يمكن أيضا أن نضعها في مكان بارد.

يمكننا أن نقوم بتصفيته المياه التي يخرج من اكليل الجبل.

ونضيف اليها زيت الزيتون ونقوم بالتقليب بشكل جيد نبدأ بالاضافه هذا المزيج على الشامبو التي تقوم باستخدامه بشكل طبيعي.

نبدأ برج هذا المحلول جيدا ونقوم بغسيل الشعر.

ونوزع الشامبو من الجذور حتى الأطراف، لمدة خمس دقائق.

نقوم بغسيل الشعر جيدا استخدام البلسم.

هذه الوصفة إذا تقررت اكثر من مره خلال الاسبوع سوف نحصل على نتيجة مبهرة.