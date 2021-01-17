الفطيرة التركية الاصليه محشيه شهية وهشة ورطبة مثل القطن بعجينة قطنية وخفيفه لكل انواع المعجنات

طريقة عمل الفطيرة التركية بحشو الدجاج الفطيرة التركية واحدة من أشهر الأكلات بتركيا وتم انتقالها لكثير من المطابخ العربية، ولأنك تحبين التميز والتجدد في تحضير أكلاتك قومي بتحضير هذا النوع من الفطائر التركية اللذيذة والشهية والتي يقبل على تناولها الجميع، حيث أنها تحتوي على عناصر وخصائص مفيدة جداً لصحة أطفالنا وكل فرد أنت مسئولة عن تغذيته في تلك الأسرة. طريقة عمل الفطيرة التركية بحشو الدجاج 2 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة حليب.

2 ملعقة حبة البركة والسمسم.

ربع كوب زيت نباتي.

1 كوب حليب ساخن.

جبنة موزاريلا. مقادير الحشو: بصلة واحدة مقطعة مكعبات صغيرة.

1 ملعقة ثوم مفروم.

3 صدور دجاج مخليه من العظم مقطعة مربعات.

حبة جزر مبشورة.

حبة فليفلة خضراء مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف علبة فطر مقطع مكعبات صغيرة.

معلقة صغيرة ( ملح، فلفل أسود، بابريكا، بودرة شيدر، بهارات دجاج).

جبنة شيدر وموزاريلا. طريقة تحضير الفطيرة التركية: بوعاء الحليب الدافئ ضعي السكر والخميرة وقلبي جيداً حتى يتكون لديم فقاعات واتركيها جانباً قليلاً لتتخمر.

وفي وعاء عميق قومي بإضافة الدقيق والملح والزيت واعجني جيداً حتى أن تصبح متماسكة واتركيها ترتاح وتتخمر لمدة 50 دقيقة أو ساعة كاملة.

في هذا الوقت تستطيعين تحضير الحشو عن طريق وضع طاسة على النار ضعي بها الزبدة أو زيت الزيتون واتركيه يسخن قليلاً ثم ضعي البصل المقطع والثوم والمفروم وقلبي حتى أن يذبلوا.

ضيفي قطع الدجاج مع الفلفل الأسود والملح وقلبي جيداً من الحين إلى الأخر حتى يتم تسويتهم جيداً وتصبح الدجاج باللون الذهبي.

ضيفي الجزر والفطر والفليفلة الخضراء واتركيهم لمدة دقيقتين ثم تضاف بهارات الدجاج وبودرة الشيدر وغطي الطاسة واتركيها لبضعة دقائق ثم ارفعيهم من على النار.

احضري العجينة قسميها لجزئيين افرديها برش القليل من الدقيق والشوبك لتكون دائرية، احضري صينية الفرن ادهنيها بالزيت ضعي بها العجينة افردي الحشو والجبنة الموزاريلا وضعي الطبقة الثانية من العجينة واغلقيها من الأطراف جيداً وادخليها الفرن. الوسوم

طريقة عمل الفطيرة التركية بحشو الدجاج الفطيرة التركية واحدة من أشهر الأكلات بتركيا وتم انتقالها لكثير من المطابخ العربية، ولأنك تحبين التميز والتجدد في تحضير أكلاتك قومي بتحضير هذا النوع من الفطائر التركية اللذيذة والشهية والتي يقبل على تناولها الجميع، حيث أنها تحتوي على عناصر وخصائص مفيدة جداً لصحة أطفالنا وكل فرد أنت مسئولة عن تغذيته في تلك الأسرة. طريقة عمل الفطيرة التركية بحشو الدجاج 2 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة حليب.

2 ملعقة حبة البركة والسمسم.

ربع كوب زيت نباتي.

1 كوب حليب ساخن.

جبنة موزاريلا. مقادير الحشو: بصلة واحدة مقطعة مكعبات صغيرة.

1 ملعقة ثوم مفروم.

3 صدور دجاج مخليه من العظم مقطعة مربعات.

حبة جزر مبشورة.

حبة فليفلة خضراء مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف علبة فطر مقطع مكعبات صغيرة.

معلقة صغيرة ( ملح، فلفل أسود، بابريكا، بودرة شيدر، بهارات دجاج).

جبنة شيدر وموزاريلا. طريقة تحضير الفطيرة التركية: بوعاء الحليب الدافئ ضعي السكر والخميرة وقلبي جيداً حتى يتكون لديم فقاعات واتركيها جانباً قليلاً لتتخمر.

وفي وعاء عميق قومي بإضافة الدقيق والملح والزيت واعجني جيداً حتى أن تصبح متماسكة واتركيها ترتاح وتتخمر لمدة 50 دقيقة أو ساعة كاملة.

في هذا الوقت تستطيعين تحضير الحشو عن طريق وضع طاسة على النار ضعي بها الزبدة أو زيت الزيتون واتركيه يسخن قليلاً ثم ضعي البصل المقطع والثوم والمفروم وقلبي حتى أن يذبلوا.

ضيفي قطع الدجاج مع الفلفل الأسود والملح وقلبي جيداً من الحين إلى الأخر حتى يتم تسويتهم جيداً وتصبح الدجاج باللون الذهبي.

ضيفي الجزر والفطر والفليفلة الخضراء واتركيهم لمدة دقيقتين ثم تضاف بهارات الدجاج وبودرة الشيدر وغطي الطاسة واتركيها لبضعة دقائق ثم ارفعيهم من على النار.

احضري العجينة قسميها لجزئيين افرديها برش القليل من الدقيق والشوبك لتكون دائرية، احضري صينية الفرن ادهنيها بالزيت ضعي بها العجينة افردي الحشو والجبنة الموزاريلا وضعي الطبقة الثانية من العجينة واغلقيها من الأطراف جيداً وادخليها الفرن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطيرة التركية الاصليه محشيه شهية وهشة ورطبة مثل القطن بعجينة قطنية وخفيفه لكل انواع المعجنات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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