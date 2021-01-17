دونات سريع في 10 دقائق فقط بطعم رائع وطريقة سهلة هشه وخفيفه حضروها فى البيت بأبسط المكونات مثل دونات المحلات

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل الدونات الهشة الدونات الهشة من أفضل أنواع الحلويات التي تستطيع كل أم أن تقدمها لأبنائها بنفسها في البيت بدون أن تحتاج لأي مساعدة من شخص أخر، يوجد من الدونات أنواع عديدة جداً تعشقها الأطفال والكبار ويمكن أن تقومين بصنعها بنفسك في البيت بعد أن تتابعين ما يمكنني أن أقدم لكِ.
طريقة عمل الدونات الهشة
هي أحد أنواع الحلويات التي يمكن أن تقديمها في البيت بالطريقة الآتية:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 5 كوب حليب.
- 1 ملعقة صغيرة مبح.
- 2/1 كوب زبدة.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 3 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- 3/1 كوب زبدة طرية.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- في كوب ضعي 3 ملاعق حليب فاتر معه الخميرة والسكر وقلبي حتى أن تذوب تماماً.
- بوعاء جديد ابدئي في خفق البيض مع الزبدة والسكر والفانيلا ثم يضاف الدقيق تدريجياً والملح ثم خليط الحليب مع الخميرة.
- ضعي خليط الدونات بالعجانة الكهربائية واتركيها على سرعة هادئة واعجني لمدة 10 دقائق.
- احضري وعاء أخر ادهنيه بقليل من الزبدة ثم ضعي العجينة به واتركيها لمدة ساعتين حتى ترتاح وتتخمر.
- يتم فرد العجينة على سطح مرشوش عليه الدقيق وعجني مع مراعاة عدم التصاقها، قطعي العجينة على هيئة دوائر صغيرة الحجم بقدر الامكان واتركيها جانباً لتتخمر، كما يمكن استخدام قالب خاص لتقطع عجينة الدونات.
- ضعي طاسة على النار ضيفي لها الزيت الغزير واتركيها على نار هادئة، وابدئي في وضع قطع الدونات واحدة تلو الأخرى حتى يتم تحميرها من جميع الجوانب لتكتسب اللون الذهبي الفاتح.
- ويمكن أن يتم تزينها بالشوكولاتة الذائبة أو خليط السكر أو القرفة وجوز الهند وغيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم لتزينها.
الوسوم
طريقة عمل الدونات الهشة الدونات الهشة من أفضل أنواع الحلويات التي تستطيع كل أم أن تقدمها لأبنائها بنفسها في البيت بدون أن تحتاج لأي مساعدة من شخص أخر، يوجد من الدونات أنواع عديدة جداً تعشقها الأطفال والكبار ويمكن أن تقومين بصنعها بنفسك في البيت بعد أن تتابعين ما يمكنني أن أقدم لكِ.
طريقة عمل الدونات الهشة
هي أحد أنواع الحلويات التي يمكن أن تقديمها في البيت بالطريقة الآتية:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 5 كوب حليب.
- 1 ملعقة صغيرة مبح.
- 2/1 كوب زبدة.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 3 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- 3/1 كوب زبدة طرية.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- في كوب ضعي 3 ملاعق حليب فاتر معه الخميرة والسكر وقلبي حتى أن تذوب تماماً.
- بوعاء جديد ابدئي في خفق البيض مع الزبدة والسكر والفانيلا ثم يضاف الدقيق تدريجياً والملح ثم خليط الحليب مع الخميرة.
- ضعي خليط الدونات بالعجانة الكهربائية واتركيها على سرعة هادئة واعجني لمدة 10 دقائق.
- احضري وعاء أخر ادهنيه بقليل من الزبدة ثم ضعي العجينة به واتركيها لمدة ساعتين حتى ترتاح وتتخمر.
- يتم فرد العجينة على سطح مرشوش عليه الدقيق وعجني مع مراعاة عدم التصاقها، قطعي العجينة على هيئة دوائر صغيرة الحجم بقدر الامكان واتركيها جانباً لتتخمر، كما يمكن استخدام قالب خاص لتقطع عجينة الدونات.
- ضعي طاسة على النار ضيفي لها الزيت الغزير واتركيها على نار هادئة، وابدئي في وضع قطع الدونات واحدة تلو الأخرى حتى يتم تحميرها من جميع الجوانب لتكتسب اللون الذهبي الفاتح.
- ويمكن أن يتم تزينها بالشوكولاتة الذائبة أو خليط السكر أو القرفة وجوز الهند وغيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم لتزينها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دونات سريع في 10 دقائق فقط بطعم رائع وطريقة سهلة هشه وخفيفه حضروها فى البيت بأبسط المكونات مثل دونات المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.