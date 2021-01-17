دونات سريع في 10 دقائق فقط بطعم رائع وطريقة سهلة هشه وخفيفه حضروها فى البيت بأبسط المكونات مثل دونات المحلات

طريقة عمل الدونات الهشة الدونات الهشة من أفضل أنواع الحلويات التي تستطيع كل أم أن تقدمها لأبنائها بنفسها في البيت بدون أن تحتاج لأي مساعدة من شخص أخر، يوجد من الدونات أنواع عديدة جداً تعشقها الأطفال والكبار ويمكن أن تقومين بصنعها بنفسك في البيت بعد أن تتابعين ما يمكنني أن أقدم لكِ.

هي أحد أنواع الحلويات التي يمكن أن تقديمها في البيت بالطريقة الآتية:

5 كوب دقيق.

2 بيضة حجم كبير.

5 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة مبح.

2/1 كوب زبدة.

6 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

3 كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

3/1 كوب زبدة طرية.

2 ملعقة كبيرة خميرة.