ملئ فراغات الشعر وتطويله بسرعة الصاروخ عشبه رهيبه ضيفيها على الشامو لن يتوقف شعرك عن النمو ولن يتساقط نهائيا

أفضل الطرق الطبيعية لتطويل ونمو الشعر طبيعياً نمو الشعر سريعاً أكثر ما تحتاج إليه معظم الفتيات خاصة بمرحلة عمرية محددة يبدأ يحدث لهم الكثير من التغير في نمو الشعر والجسم وهذا يتطلب منهم أن يقوموا بتناول الأطعمة الصحية المفيدة للجسم والشعر، كما أن الشعر يكون بحاجة كبيرة إلى استخدام مكونات طبيعية 100% حتى تعطي للشعر وفروة الرأس ما تفقده لتحفيز نمو الشعر والحد من التساقط.

يوجد الكثير من العناصر الذي يفقدها الشعر ويحتاج لها ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق استخدام أإفضل الطرق الطبيعية الأكثر أماناً على صحة الشعر ومنها:

نقدم لكم اليوم وصفة مختلفة تماماً وغير عادية بالمرة فالأسبرين يعرف بأنه من الأدوية التي تستخدم لتكسين الشعور بالألم، فما بالك إذا قومتي باستخدامه للعناية بصحة الشعر، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب فروة الرأس وتمنع من تكوين القشرة، بالإضافة إلى أنه يساعد على زيادة كثافة الشعر ونموه.

فاحضري ما يقارب من 3: 4 حبات من الأسبرين واسحقيهم جيداً، ثم عليك باختيار أحد أنواع الشامبو الذي يناسب شعرك وضعي بودرة الأسبرين بداخله ورجي الزجاجة جيداً حتى تمتزج مع الشامبو، وقومي بوضع القليل منه على الشعر عند عملية غسله ودلكي جيداً لمدة 5 دقائق واتركيه لبضعة دقائق ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر ومن ثم البلسم، احرصي على تكرار استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

وللحصول على نتائج أفضل يمكنك أن تقومين بإذابة حبوب الأسبرين مع قليل من الماء وعصير الليمون وطبقي الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسيل السعر بالماء الفاتر والشامبو، فهذه من الطرق التي تسرع عملية نمو الشعر وتجعله سهل التسريح.