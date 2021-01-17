طريقة عمل مولتو الشوكولاتة فى المنزل وطعم ولا اروع واحسن من الجاهز 

طريقة عمل مولتو الشوكولاتة فى المنزل وطعم ولا اروع مولتو الشوكولاتة من أطعم الأشياء التى يمكن أن نكون تناولها من وقت لآخر وذلك لانها تتميز بمذاقها الرائع والطعم الشاي يفضلها الأطفال يقوم بشرائها من كافة المحلات لأن الشوكولاتة دائما أن تتميز بطعمها الرائع لذلك يمكن أن نقوم بعمل مولتو الشيكولاتة، من داخل المنزل بأقل تكلفة وخطوات، وأقل أسعار مثالية لأن جميع الأشياء التي توجد داخل منزلنا لا تكلفنا الكثير من الجهد أو المال لذا تابعى معى هذه الطريقة سوف تحصلين على افضل مولتو كيك بالشوكولاتة.

طريقة عمل مولتو الشوكولاتة

ولأننا نحرص دائما على تقديم كافة الوصفات داخل المنزل لذلك سوف نتعرف على الطريقة الرائعة وهو يكون كالتالي:-

المكونات:

2 كوب كبير من الدقيق.

2 ملعقة من السكر المطحون.

2 كوب من الزبدة.

رشة بسيطة من الفانيليا.

كوب ماء

مكونات الحشوة :

نحضر نصف فنجان من الشيكولاتة.

2 ملعقة زبدة.

ملعقة من اللبن.

ملعقة من الخل.

1 ملعقة خل.

يمكنك أن تقومي بهذه الخطوات وهي تحضير أناء ونضع فيه كمية الدقيق والخميرة. ونقوم باضافة السكر والملح نبدأ بمزج هذه المكونات جيدا مع اضافة باقي المكونات من الزبدة و كمية بسيطة من المياه. ونبدا باضافة الحليب ثم نقوم بتقليب المزيج بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. يمكنك الآن أن تقوم بتغطية هذه العجينة جيدا لمدة خمس دقائق. ثم قومي بكشف الغطاء و تقطع العجينة على شكل قطع صغيرة وقومي بمفردها مثل المولتو. ولكن يفضل أن تكون ليس سميكا حتى عندما تختمر بعد ذلك، سوف يزداد حجمها. قم بتكرار هذه الخطوة حتى انتهاء جميع كمية العجينة الموجودة لديك. ولكن يفضل أن يكون كل عجينة توضع فيها قطع بسيط من الشيكولاتة. نبدأ في لف العجين جيدا في تحضير صينية، ونضع فيها المولتو بالشوكولاتة. ونترك مسافة 2 سنتيمتر ما بين كل واحدة والأخرى. نبدأ بإدخال الصينية في الفرن. ونتركها حتى تنضج وبعد ذلك نقوم باخراجها وتقدمها لأطفالنا وهي ساخنة

خطوات تحضير