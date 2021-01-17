اليكي البوتوكس الطبيعي الجبار للتخلص من التجاعيد والحبوب في 3 ايام فقط نتيجة سحرية

اليكي البوتوكس الطبيعي الجبار للتخلص من التجاعيد والحبوب توجه كل امرأة مشكلة ظهور التجاعيد على الوجه وهي من أول علامات التقدم بالعمر، نظراً لتراجع الجسم لفقدان الكولاجين بالجسم، مما يؤدي لترهلات الجلد والإصابة بالتجاعيد، ومن الطبيعي أنهم يبحثون على شتى الطرق التي تساعد في التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بالوجه لتظل البشرة في شباب دائم، ومن أكثر ما انتشر للتخلص من هذه المشكلة في الآونة الأخيرة هي حقن البوتكس والفيلر ولكن الكثير يخشى القيام بها لمخاطرها الكثيرة على البشرة، ولكن هل خطر في بالك يوماً ما أنه بإمكانك القيام ببوتكس طبيعي من مكونات بسيطة موجودة في منزلك.

يساعد في إعادة الحيوية والشباب والنضارة المفقودة للبشرة.

يوجد به خصائص فعالة في التخلص من علامات الشيخوخة.

يقضي على الزهم والإفرازات الدهنية بمسام البشرة.

يساهم بدرجة كبيرة في تفتيح لون البشرة.

ينقي البشرة من الشوائب لأنها يحتوي على فيتامينات تحتاجها البشرة.

فوائد البوتكس الطبيعي للبشرة

أثبت خبراء التجميل بأن المكونات الطبيعية بديل البوتوكس بالمنزل تحقق أفضل النتائج ودون أي آثار جانبية:

المكونات:

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من القشطة.

ثلاث ملاعق من عصير الجزر.

نصف كوب من الماء.

في كوب الماء نقوم بخلط النشا مع التقليب المستمر ويوضع المزيج على النار ويرفع عندما يبدأ بالغليان، ومن ثم يوضع جانباً حتى أن يبرد تماماً، نقوم بإضافة عصير الجزر مع تقليب المزيج بشكل حتى أن تتجانس المكونات معاً ونحصل على عجينة متماسكة.

نبدأ الآن بتنظيف الوجه بطريقة جيدة، ومن ثم نقوم بتطبيق القناع على الوجه بطريقة متساوية، وتترك لمدة نصف ساعة، ونقوم بإزالة الماسك بالماء الدافئ، مع الحرص على تطبيق القناع ثلاث مرات من كل أسبوع، مع الاستمرار بذلك تلاحظين أن الوجه أصبح أنقى عما كان وخالي من الخطوط الرفيعة.