تطويل الشعر بجنون بوضع 2 حبة على الشامبو ينبت الشعر ويوقف التساقط

تطويل الشعر بجنون بوضع 2 حبة على الشامبو ننفق الكثير من الأموال على شراء منتجات العناية بالشعر، وهذا لأننا نحرص بشكل دائم على أن نحافظ على لمعان وقوة وكثافة الشعر، ويعتقد البعض أن الماركات العالمية ذات مبالغ باهظة هي أفضل علاجات الشعر، ولكن هذا ليس الحل الأمثل، فيوجد الكثير من البدائل الطبيعية التي تعمل على زيادة وطول الشعر ومن بينها الأسبرين الذي يستخدم في تخفيف الآلام المتنوعة، ولكنه في الحقيقة منتج هائل في التخلص من مشاكل الشعر المتنوعة، حيث أنه يساعدك في الحصول على شعر صحي، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معاً على كيفية الاستفادة من الأسبرين للتخلص من مشاكل الشعر، والسر في خلطته السحرية.

نصح الكثير من خبراء العناية الجدية بالشعر، إن القيام بإذابة حبتان من عقار الأسبرين في كمية مناسبة من الشامبو على أن يكون خالي من الكبريت، والقيام برج الزجاجة بشكل جيد قبل الاستخدام، وننصح دائماً باستخدام المزيج مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على شعر طويل وذات كثافة كبيرة.

ومن الممكن أيضاً أن نقوم بخلط حبتان من الأسبرين مع القليل من عصير الليمون ويتم توزيع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ثلث ساعة أثناء الاستحمام، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.

أهم فوائد الأسبرين للشعر

يساعد الأسبرين على تغذية فروة الرأس بشكل مستمر.

فعال في تطهير فروة الرأس بعمق وينتج عن ذلك التخلص من التهابات فروة الرأس المزمنة.

الأسبرين يزيد من نعومة ولمعان الشعر.

كعامل أساسي لحماية الشعر من التقصف والتلف بشكل عام.

يزيد من حيوية الشعر مما يحفز البصيلة على النمو لشعر قوي وصحي.

يقضي على مشكلة شيب الشعر نهائياً.