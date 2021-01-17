أقوي مقشر طبيعي يمنحك نعومة وبياض لا يصدق من أول استعمال جربيه واحكمي

أقوي مقشر طبيعي يمنحك نعومة وبياض لا يصدق تعتبر مهمة تقشير البشرة من أهم طرق العناية الجيدة بالبشرة ويجب على الأقل أن تتم بشكل أسبوعي ويجب اتباعها باستمرار، لما تحمله من فوائد رائعة للبشرة تعود عليك بالإيجابيات لإطلالتك اليومية، ويوجد الكثير من المقشرات الكيميائية التي تتواجد بالصيدليات ومحلات بيع مستحضرات التجميل والتي تختلف في المكونات وطريقة التصنيع، ولكنها تتوفر بأسعار باهظة ولم يمكننا نوافرها بشكل دائم، ولكن هل تعلم أنه بإمكانك القيام بعمل مقشرات طبيعية بمكونات موجودة من منزلك لا تكلفك الكثير من المال، وتمنحك نتائج أفضل من النتاجات الكيميائية حيث أنها تمنح البشرة المغذيات الهامة لها، كما أنه يقضي على كافة مشاكل حب الشباب وجفاف البشرة.

يساعد المقشر المنزلي في التخلص من آثار حب الشباب والبثور التي تؤثر على شكل البشرة.

التي تؤثر على شكل البشرة. يساعد في أن تحصلين على بشرة نظيفة بعمق وأكثر نضارة.

يقضي على خلايا الجلد الميت وينشط الدورة الدموية للجسم.

يساعد التقشير في التفتيح السريع لأنه يقضي على البقع الداكنة.

أقوي مقشر طبيعي يمنحك نعومة وبياض لا يصدق

تعرفي معنا على أفضل أنواع المقشرات التي يتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة:

مقشر الشوفان

يعتبر أفضل أنواع المقشرات الطبيعية ويتم من خلال القيام بإضافة بودرة الشوفان، مع كمية قليلة من الشكر وطحين اللوز وكمية من ماء الورد وصودا الخبز، ويتم القيام بإضافة الماء الدافئ وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً، ويتم تطبيق المزيج على البشرة مع عمل مساج خفيف، بعد القيام بعمل حمام بخار خفيف للوجه، مع الحرص على أن تبتعدي قدر الإمكان عن منطقة حول العين، والقيام بتدليك البشرة بعمل حركات دائرية لمدة لا تقل عن دقيقة للحصول على أفضل النتائج ومن ثم نقوم بغسل الوجه ويتم غسل الوجه بالماء البارد.