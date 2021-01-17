الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين ورائحة العرق الكريهة من الجسم

الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين تنزعج جميع الفتيات والسيدات من رائحة العرق المزعجة التي تتركز تحت الإبط، مما تسبب اسمرار هذه المنطقة، مما يسبب لنا الإحراج بالأخص عند التواجد بالأماكن العامة، أو الظهور أمام الزوج، ومن المؤكد أننا ننفق الكثير من الأموال في شراء منتجات إزالة رائحة العرق، ولكن على الرغم من كل ذلك لن نحصل في النهاية النتائج المرغوب، ولكن من الممكن اتباع وصفات طبيعية تعمل على التخلص من رائحة العرق وتفتيح تحت الإبط، واتباع عدة خطوات نتمكن منها من أن نحصل على أفضل النتائج، ونحن اليوم جئنا لكي ببعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الإبط والتخلص من إفراط العرق.الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين
الليمون والنشا
في وعاء نظيف نقوم بخلط كمية مناسبة من النشا مع عصير الليمون حتى أن نحصل على قوام كريمي، ويتم تطبيقها على مدار اليوم للتخلص من رائحة العرق وتترك على البشرة لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام.الشبة
من المكونات الطبيعية الفعالة في التخلص من رائحة العرق من خلال فرك منطقة تحت الإبط بالشبه، وتترك على البشرة لمدة 12 ساعة وسوف تلاحظ جفاف المنطقة دون إفراز العرق.خل التفاح
نقوم بغمس قطعة من القطن في خل التفاح ويتم تمرريها على الإبط للتخلص من رائحة العرق.نصائح هامة لتفادي اسمرار تحت الإبط:
- نهتم جيداً بإزالة شعر الإبط على الأقل كل أسبوعين ومن الأفضل أن تكون بالسويت.
- نقوم بغسل المنطقة بشكل دائم بالماء الدافئ والصابون، ويتم تجفيفها بشكل جيد.
- الابتعاد عن تطبيق مزيلات العرق التي تحتوي على كحول حتى لا تسبب التهابات الجلد.
- الابتعاد عن شفرات الحلاقة والحرص على ترطيب البشرة بمرطبات طبيعية.
الوسوم
الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين تنزعج جميع الفتيات والسيدات من رائحة العرق المزعجة التي تتركز تحت الإبط، مما تسبب اسمرار هذه المنطقة، مما يسبب لنا الإحراج بالأخص عند التواجد بالأماكن العامة، أو الظهور أمام الزوج، ومن المؤكد أننا ننفق الكثير من الأموال في شراء منتجات إزالة رائحة العرق، ولكن على الرغم من كل ذلك لن نحصل في النهاية النتائج المرغوب، ولكن من الممكن اتباع وصفات طبيعية تعمل على التخلص من رائحة العرق وتفتيح تحت الإبط، واتباع عدة خطوات نتمكن منها من أن نحصل على أفضل النتائج، ونحن اليوم جئنا لكي ببعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الإبط والتخلص من إفراط العرق.الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين
الليمون والنشا
في وعاء نظيف نقوم بخلط كمية مناسبة من النشا مع عصير الليمون حتى أن نحصل على قوام كريمي، ويتم تطبيقها على مدار اليوم للتخلص من رائحة العرق وتترك على البشرة لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام.الشبة
من المكونات الطبيعية الفعالة في التخلص من رائحة العرق من خلال فرك منطقة تحت الإبط بالشبه، وتترك على البشرة لمدة 12 ساعة وسوف تلاحظ جفاف المنطقة دون إفراز العرق.خل التفاح
نقوم بغمس قطعة من القطن في خل التفاح ويتم تمرريها على الإبط للتخلص من رائحة العرق.نصائح هامة لتفادي اسمرار تحت الإبط:
- نهتم جيداً بإزالة شعر الإبط على الأقل كل أسبوعين ومن الأفضل أن تكون بالسويت.
- نقوم بغسل المنطقة بشكل دائم بالماء الدافئ والصابون، ويتم تجفيفها بشكل جيد.
- الابتعاد عن تطبيق مزيلات العرق التي تحتوي على كحول حتى لا تسبب التهابات الجلد.
- الابتعاد عن شفرات الحلاقة والحرص على ترطيب البشرة بمرطبات طبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين ورائحة العرق الكريهة من الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.