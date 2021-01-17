الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين ورائحة العرق الكريهة من الجسم

الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين تنزعج جميع الفتيات والسيدات من رائحة العرق المزعجة التي تتركز تحت الإبط، مما تسبب اسمرار هذه المنطقة، مما يسبب لنا الإحراج بالأخص عند التواجد بالأماكن العامة، أو الظهور أمام الزوج، ومن المؤكد أننا ننفق الكثير من الأموال في شراء منتجات إزالة رائحة العرق، ولكن على الرغم من كل ذلك لن نحصل في النهاية النتائج المرغوب، ولكن من الممكن اتباع وصفات طبيعية تعمل على التخلص من رائحة العرق وتفتيح تحت الإبط، واتباع عدة خطوات نتمكن منها من أن نحصل على أفضل النتائج، ونحن اليوم جئنا لكي ببعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الإبط والتخلص من إفراط العرق.

الخلطة السحرية للتخلص من سواد العانة والإبطين

الليمون والنشا

في وعاء نظيف نقوم بخلط كمية مناسبة من النشا مع عصير الليمون حتى أن نحصل على قوام كريمي، ويتم تطبيقها على مدار اليوم للتخلص من رائحة العرق وتترك على البشرة لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام.

الشبة

من المكونات الطبيعية الفعالة في التخلص من رائحة العرق من خلال فرك منطقة تحت الإبط بالشبه، وتترك على البشرة لمدة 12 ساعة وسوف تلاحظ جفاف المنطقة دون إفراز العرق.

خل التفاح

نقوم بغمس قطعة من القطن في خل التفاح ويتم تمرريها على الإبط للتخلص من رائحة العرق.