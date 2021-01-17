لعمل كيراتين طبيعي داخل المنزل بوصفه سحريه تقضى على الشعر الخشن والمجعد

لعمل كيراتين طبيعي داخل المنزل بوصفه سحريه يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباع طريقة كرياتين الطبيعي داخل المنزل دون اللجوء إلي للذهاب لصالونات التجميل ومحلات مستحضرات التجميل وشراء أو دفع أسعار باهظة في تطبيق الكيراتين على الشعر الخشن، وذلك سوف يسبب لنا ضرر كبير فيما بعد أو بعد انتهاء مدة الكيراتين في الشعر، ولكن من اليوم سوف نقوم بتحضير كرياتين داخل المنزل بطريقة مبسطة، وسهلة جدا يمكن اتباعها في أي وقت وسوف تدوم لوقت أطول، كما أنها تحافظ على نعومة الشعر، سوف تجعله انسيابي كالحرير وفي وقت قياسي دون تكلفه الكثير من الأموال ودون تقصف، وتساقط الشعر للمسبب من الكرياتين المضاف إليه مواد كيميائية ضارة.
البيض والموز وزيت السمسم لعمل كيراتين طبيعي داخل المنزل
سوف نقول من اليوم وداعا للشعر الخشن و المجعد والمجهد التي يسبب لنا احراج امام الجميع وسوف نقول اهلا باستخدام وصفة طبيعية من المنزل، والتي تمثل انسيابية مميزة ومبهرة، كما نشعر بالسعادة عند تطبيق الكيراتين الطبيعي، من داخل المنزل، كما أن لديه العديد من المميزات والفوائد التى تجعلنا نقوم باستخدام وبشكل يومي لأن ليس به أى أضرار بل يقوم بفائدة كبيرة على الشعر.فوائد البيض:-
- لديه العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر فهو لديه البروتين الكامل الذي نحتاجه بصفة مستمرة وبشكل دائم.
- يعمل البيض على نعومة الشعر وزيادة كثافته البيض.
- البيض بروتين طبيعي وكرياتين رائع يمكن أن نقوم باستخدامه لتنعيم الشعر وزيادة كثافته، ولمعانه البيض.
- يعمل على انسيابية الشعر وفرده.
- كما أنه يغذي الشعر ويقضي على التجاعيد التي تتواجد في الشعر.
بالإضافة إلى الموز فهو يعمل على تنعيم الشعر من الجذور حتى الأطراف.
الموز يعمل على تطويل الشعر بشكل رائع ومميز.
يعطي رائحة مميزة
المكونات:’
2 بيضة.
حبة من الموز.
ملعقتين من زيت السمسم.
الطريقة:-
- نقوم بتحضير الكرياتين الطبيعي عند دمج هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي.
- نقوم باضافة الموز وزيت السمسم والبيض ونبدا باستخلاص هذا المزيج ونقوم بتصفيته بشكل جيد.
- نبدأ بوضعه الكرياتين الطبيعي على الشعر مع تصفيف الشعر جيدا نبدأ بتغطيه الشعر بشكل جيد.
- نقوم بغسيل الشعر.
- بعد مرور ثلاث ساعات سوف تلاحظ النتيجه من اول استخدام لهذا والكرياتين.
- يمكن أن نقوم باتباع الكرياتين الطبيعي داخل المنزل مرة كل شهر
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لعمل كيراتين طبيعي داخل المنزل بوصفه سحريه يمكنك عزيزتي أن تقومي باتباع طريقة كرياتين الطبيعي داخل المنزل دون اللجوء إلي للذهاب لصالونات التجميل ومحلات مستحضرات التجميل وشراء أو دفع أسعار باهظة في تطبيق الكيراتين على الشعر الخشن، وذلك سوف يسبب لنا ضرر كبير فيما بعد أو بعد انتهاء مدة الكيراتين في الشعر، ولكن من اليوم سوف نقوم بتحضير كرياتين داخل المنزل بطريقة مبسطة، وسهلة جدا يمكن اتباعها في أي وقت وسوف تدوم لوقت أطول، كما أنها تحافظ على نعومة الشعر، سوف تجعله انسيابي كالحرير وفي وقت قياسي دون تكلفه الكثير من الأموال ودون تقصف، وتساقط الشعر للمسبب من الكرياتين المضاف إليه مواد كيميائية ضارة.
البيض والموز وزيت السمسم لعمل كيراتين طبيعي داخل المنزل
سوف نقول من اليوم وداعا للشعر الخشن و المجعد والمجهد التي يسبب لنا احراج امام الجميع وسوف نقول اهلا باستخدام وصفة طبيعية من المنزل، والتي تمثل انسيابية مميزة ومبهرة، كما نشعر بالسعادة عند تطبيق الكيراتين الطبيعي، من داخل المنزل، كما أن لديه العديد من المميزات والفوائد التى تجعلنا نقوم باستخدام وبشكل يومي لأن ليس به أى أضرار بل يقوم بفائدة كبيرة على الشعر.فوائد البيض:-
- لديه العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر فهو لديه البروتين الكامل الذي نحتاجه بصفة مستمرة وبشكل دائم.
- يعمل البيض على نعومة الشعر وزيادة كثافته البيض.
- البيض بروتين طبيعي وكرياتين رائع يمكن أن نقوم باستخدامه لتنعيم الشعر وزيادة كثافته، ولمعانه البيض.
- يعمل على انسيابية الشعر وفرده.
- كما أنه يغذي الشعر ويقضي على التجاعيد التي تتواجد في الشعر.
بالإضافة إلى الموز فهو يعمل على تنعيم الشعر من الجذور حتى الأطراف.
الموز يعمل على تطويل الشعر بشكل رائع ومميز.
يعطي رائحة مميزة
المكونات:’
2 بيضة.
حبة من الموز.
ملعقتين من زيت السمسم.
الطريقة:-
- نقوم بتحضير الكرياتين الطبيعي عند دمج هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي.
- نقوم باضافة الموز وزيت السمسم والبيض ونبدا باستخلاص هذا المزيج ونقوم بتصفيته بشكل جيد.
- نبدأ بوضعه الكرياتين الطبيعي على الشعر مع تصفيف الشعر جيدا نبدأ بتغطيه الشعر بشكل جيد.
- نقوم بغسيل الشعر.
- بعد مرور ثلاث ساعات سوف تلاحظ النتيجه من اول استخدام لهذا والكرياتين.
- يمكن أن نقوم باتباع الكرياتين الطبيعي داخل المنزل مرة كل شهر
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