طريقة الخبز التركي في المقلاة هش وخفيف بطريقة ناجحة

الخبز في حياتنا اليومية مثل الماء والأرز، لا يمكن لأي مائدة الاستغناء عنه، لذا نحرص بشكل يومي على القيام بشرائه من الخارج، وانتشر في الفترة الأخيرة الخبز التركي وأصبح يقبل عليه الكثير من الأشخاص ويستخدمه في الكثير من الأغراض مثل الشاورما وغيرها، مما جعل ربات البيوت تتساءل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة تحضيره، لذلك نحن حرصنا على أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الخبز التركي في المنزل بطعم ولا أروع والأهم من ذلك أنه لا يأخذ مكونات معقدة ولا وقت طويل.

طريقة عمل الخبز التركي بالمنزل طريقة عمل الخبز التركي بالمنزل المكونات: نصف كليو من الدقيق.

كوب من الزبادي.

كوب من الماء الدافئ.

رشة ملح.

رشة سكر.

ملعقة خميرة. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بخلط كافة المكونات معاً واحد تلو الأخر ومن ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونستمر بالعجن حتى أن نحصل على عجينة رخوية. نقوم بدهن الأصابع بالقليل من الزيت ونقوم بتدليك العجين لعدة دقائق، ومن قم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى ترتاح ومن ثم نقوم بوضعها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق. نبدأ بتشكيل العجين لكرات صغيرة وبأحجام متساوية، ونقوم بتغطيتها وتترك لمدة ربع ساعة أخرين، ومن ثم نرش الشطح من جديد بالقليل من الدقيق حتى لا تلتصق، نقوم بفرد العجين بالنشابة وتغطى وتترك من جديد حتى ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بتسخين المقلاة على أن تكون من النوع الغير لاصق، ونقوم بوضع الخبز بها حتى يظهر فقاعات وتقلب على الناحية الأخرى وتترك حتى أن تنضح، ونقوم بتكرار نفس التجربة حتى الانتهاء من كمية العجين الموجود معنا، ويقدم ساخن ويستخدم لعمل الشاورما وغيرها من الأطعمة المختلفة. طريقة التحضير:

الخبز في حياتنا اليومية مثل الماء والأرز، لا يمكن لأي مائدة الاستغناء عنه، لذا نحرص بشكل يومي على القيام بشرائه من الخارج، وانتشر في الفترة الأخيرة الخبز التركي وأصبح يقبل عليه الكثير من الأشخاص ويستخدمه في الكثير من الأغراض مثل الشاورما وغيرها، مما جعل ربات البيوت تتساءل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة تحضيره، لذلك نحن حرصنا على أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الخبز التركي في المنزل بطعم ولا أروع والأهم من ذلك أنه لا يأخذ مكونات معقدة ولا وقت طويل.

طريقة عمل الخبز التركي بالمنزل طريقة عمل الخبز التركي بالمنزل المكونات: نصف كليو من الدقيق.

كوب من الزبادي.

كوب من الماء الدافئ.

رشة ملح.

رشة سكر.

ملعقة خميرة. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بخلط كافة المكونات معاً واحد تلو الأخر ومن ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونستمر بالعجن حتى أن نحصل على عجينة رخوية. نقوم بدهن الأصابع بالقليل من الزيت ونقوم بتدليك العجين لعدة دقائق، ومن قم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى ترتاح ومن ثم نقوم بوضعها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق. نبدأ بتشكيل العجين لكرات صغيرة وبأحجام متساوية، ونقوم بتغطيتها وتترك لمدة ربع ساعة أخرين، ومن ثم نرش الشطح من جديد بالقليل من الدقيق حتى لا تلتصق، نقوم بفرد العجين بالنشابة وتغطى وتترك من جديد حتى ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نقوم بتسخين المقلاة على أن تكون من النوع الغير لاصق، ونقوم بوضع الخبز بها حتى يظهر فقاعات وتقلب على الناحية الأخرى وتترك حتى أن تنضح، ونقوم بتكرار نفس التجربة حتى الانتهاء من كمية العجين الموجود معنا، ويقدم ساخن ويستخدم لعمل الشاورما وغيرها من الأطعمة المختلفة. طريقة التحضير:

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