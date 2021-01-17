الفطير المشلتت المورق والهش بطريقه روعه وحديثه للفرد هتخلي الفطير مورق وناجح

الفطير المشلتت من أشهر أنواع المعجنات الفلاحي الشرقية، والتي يتم القيام بها بعدة طرق متنوعة، لترضي كافة الأذواق، كما أنه ذات طعام خاص ورائع، نحرص بشكل دائم على تناوله على وجبات الإفطار والعشاء، على الرغم من انتشار الكثير من أنواع المعجنات، ولكنه محتفظ بمكانته الكبيرة، لدى الكثير منا، مما يجعلن نحرص على القيام بشرائه من أشهر المحلات والمطاعم، ولن نضمن مدى سلامته وجودته، ولكننا حرصنا اليوم على أن نساعدك في طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل بطعم ولا أروع وبمكونات بسيطة للغاية.

طريقة سريعة للحصول على الفطير المشلتت الفلاحي

المكونات:

كليو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب واحد من الماء.

رشة ملح.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من السكر الناعم.

نصف كوب من السمن الفلاحي بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق وملح والسكر.

يضاف للخليط عصير الليمون والماء تدريجياً من أجل الحصول على عجينة طرية لينة، ونستمر في العجن لعدة دقائق، حتى أن نتمكن من أن نحصل على عجينة رخوية.

يقسم العجين لحوالي عشر قطع بشكل متساوي، وتشكل على هيئة كرات، نقوم برص العجين بصينة مدهونة بالقليل من الزيت، نقوم بتغطية العجين وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ومن ثم نقوم بمزج السمن مع الزيت وندهن الرخامة أو سطح نظيف، نقوم بفرد قطعة من العجين حتى أن تصبح رقيقة للغاية، ونقوم بدهنها بالزيت، ويتم وضع طبقة أخرى من العجين وتدهن بالزيت، وهكذا حتى الانتهاء من الكمية المحددة لدينا.

مع القيام بالضغط على أطراف العجين دائرياً، توضع في صينية مدهون بالزيت ويدهن الوجه بخليط الزيت والسمن وتترك حتى تنضج.

طريقة التحضير: